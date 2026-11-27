Музыка на ребрах: как в СССР слушали запрещенные песни

В современном мире музыка стала доступной как никогда: не нужно никуда ходить и ничего искать – просто оплачиваешь подписку на музыкальный стриминг и получаешь все жанры и все стили прямо в своем смартфоне. Тогда как в СССР увлечение музыкой не только требовало очень специфических навыков, но и было связано с рисками.

Желающие слушать джаз, блюз и рок-н-ролл в СССР находили необычные способы обходить цензуру. Один из них – записывать музыку на старых рентгеновских снимках, которые из-за характерных очертаний костей прозвали "музыкой на ребрах" или "музыкой на костях". OBOZ.UA рассказывает, как это происходило.

После Второй мировой войны сталинская власть запретила свободное распространение западной музыки. Считалось, что она плохо влияет на советского человека, портит его. Официально разрешенные пластинки должны были содержать произведения только композиторов из СССР и только определенных жанров, которые можно описать словом "эстрада". Именно поэтому популярные во всем мире джаз, блюз и рок-н-ролл оставались недоступными широкой аудитории. Тем не менее интерес к ним никуда не исчезал. Меломаны искали возможности достать записи любимых исполнителей, хотя ввоз виниловых пластинок был опасным, а материалы для изготовления копий – дефицитными и дорогими.

Необычное решение нашел 19-летний звукорежиссер Руслан Богословский из Ленинграда. Он сконструировал устройство, с помощью которого мог копировать западные музыкальные альбомы. Однако возникла проблема: записывать музыку было не на что. После войны винил, из которого изготавливают пластинки, и другие продукты нефтехимии были в дефиците. Поэтому пришлось искать альтернативные материалы.

Именно так выглядели пластин... Развернуть

Выход Богословский нашел случайно. Однажды он наткнулся на кучу выброшенных рентгеновских снимков и понял, что их можно использовать вместо винила. Так появились пластинки, которые называли "музыкой на костях", "ребрами" или просто "реберной музыкой".

Для их изготовления использовали старые рентгеновские пленки. По тогдашним правилам снимки полагалось уничтожать после года хранения, поскольку они были легковоспламеняющимися. Богословский искал их в мусорных баках и договаривался с работниками больниц, которые передавали ему ненужные пленки.

Этот неочевидный материал давал меломанам полную свободу. На "ребрах" можно было записывать что угодно – от классических композиторов до The Beach Boys. Каждый экземпляр изготавливали вручную, поэтому он был фактически уникальным. Примерно за 20 лет Богословский создал около миллиона таких копий. В конце концов его деятельность привлекла внимание властей: за распространение запрещенной музыки он провел пять лет в сибирском заключении.

Более двух десятилетий "музыка на ребрах" оставалась одним из немногих способов услышать западные песни в Советском Союзе. Такие записи слушали преимущественно дома, на небольших кухонных вечеринках, которые называли музыкально-кофейными посиделками. Там меломаны могли вместе слушать запрещенные композиции, стараясь не привлекать внимания КГБ.

На рентгеновских пленках записывали не только западную музыку. Например, на одном из сохранившихся образцов есть индийская песня "Awaara" в исполнении Раджа Капура. Запись сделали примерно в 1951 году на рентгеновском снимке грудной клетки.

Так необычные пластинки стали символом подпольного сопротивления советской цензуре. Даже в условиях строгих запретов люди находили способ слушать музыку, которая им нравилась, – пусть даже для этого приходилось превращать медицинские снимки в носители звука.

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