Мечтал о мирной жизни с семьёй: на фронте погиб 30-летний доброволец из Полтавской области

30-летний военнослужащий Александр Гриценко из Полтавской области погиб 5 октября в Донецкой области, подорвавшись на российской мине. Он добровольно встал на защиту Украины уже на следующий день после начала полномасштабного вторжения и оставался в армии до последнего дня жизни.

О гибели защитника сообщили в Оржицкой общине. Историю его жизни опубликовало издание ЗМІСТ.

Александр Гриценко родился 12 августа 1996 года в селе Березовка Лубенского района. Вместе с родителями и сестрой Инной он рос в родном селе, где окончил девять классов. После этого поступил в профессионально-техническое училище № 53 в Войнисе, где получил специальность механизатора.

После учебы мужчина прошел срочную военную службу. В 2018 году начал работать на предприятии "Лубнимаш", помогал матери и поддерживал семью сестры.

25 февраля 2022 года Гриценко подписал контракт с Вооружёнными силами Украины. Сначала служил в разведывательной роте, а впоследствии освоил работу с беспилотными летательными аппаратами. Военный проходил специализированные учения и выполнял боевые задачи на Запорожском и Донецком направлениях.

Побратимы вспоминают случай, когда во время возвращения с позиции Александр помог спасти раненого товарища. Он наложил турникет, остановил кровотечение и способствовал своевременной эвакуации военного.

По словам сослуживцев, Гриценко был добрым, решительным и оптимистичным. Даже на фронте он старался не беспокоить родных и уверял их, что с ним всё в порядке.

В 2023 году Александр потерял мать из-за тяжелой болезни. Впоследствии он познакомился с Натальей из села Зариг Оржицкой общины. Недавно они поженились.

Несмотря на расстояние и службу на передовой, супруги старались ежедневно поддерживать связь. Во время коротких отпусков военный спешил домой к жене. Он также наладил теплые отношения с её сыном и мечтал после окончания войны жить с семьёй в мире.

За службу и мужество Александра Гриценко наградили серебряным кулоном разведывательной роты 117-й отдельной тяжелой механизированной бригады.

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