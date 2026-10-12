Возможны заморозки: синоптик представил подробный прогноз погоды на неделю в Украине. Карта

Во второй половине недели пр...

В ближайшую неделю определяющее влияние на погоду в Украине будет оказывать сочетание аномально теплой воздушной массы и повышенного атмосферного давления. Возможны температурные контрасты: теплее всего будет на юге и востоке, а на западе страны местами прогнозируются даже заморозки.

Во второй половине недели в Украине будут идти дожди. Своим прогнозом на следующие семь дней поделился синоптик Игорь Кибальчич.

Прогноз погоды на понедельник, 12 октября

В понедельник, 12 октября, под влиянием малоподвижного атмосферного фронта пройдут небольшие, временами умеренные дожди. Ночью они вероятны в западных областях, а днем местами – в северных регионах страны.

Во второй половине дня возможен дождь также на западе Черкасской области.

На остальной территории осадков не ожидается.

Ветер переменного направления, 5–10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +7…+12 °С, днем в северных и западных регионах +12…+17 °С, на остальной территории +20…+26 °С.

Прогноз Укргидрометцентра на 12 октября

Прогноз погоды на вторник, 13 октября

Во вторник, 13 октября, ночью небольшие дожди пройдут местами в северных и центральных областях, днем – в Винницкой и Киевской областях.

На остальной территории страны осадков не ожидается.

Ночью и утром местами возможен туман.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5–10 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается около +8...+13 °С, на крайнем западе +2...+7 °С; днем воздух прогреется до +11…+16 °С в северных и западных областях. В центральных, южных и восточных регионах +20…+26 °С.

Прогноз Укргидрометцентра на 13 октября

Прогноз погоды на среду, 14 октября

В среду, 14 октября, на Левобережье Украины местами пройдут небольшие дожди.

В остальных регионах осадков не ожидается.

Ночью и утром местами возможен туман.

Ветер северный, 5–10 м/с, в Одесской области днем местами будет усиливаться до 15–20 м/с.

Температура воздуха в ночное время составит в западных областях +1…+7 °С, на остальной территории +8…+14 °С. Днем воздух прогреется до +12...+17 °С, в юго-восточной части и Крыму +20...+25 °С.

Прогноз Укргидрометцентра на 14 октября

Прогноз погоды на четверг, 15 октября

В четверг, 15 октября, на Левобережье Украины местами пройдут небольшие дожди. Днем осадки также распространятся и на южные области.

В остальных регионах осадков не ожидается.

В западной части местами возможен туман.

Ветер северный / северо-восточный, 7 – 12 м/с, в западных регионах переменного направления, 3 – 8 м/с.

Температура воздуха на Правобережье Украины ночью составит 0…+5 °С, днем +10…+15 °С. На Левобережье ночью +8…+14 °С, днем +16…+21 °С.

Прогноз Укргидрометцентра на 15 октября

Прогноз погоды на пятницу, 16 октября

В пятницу, 16 октября, в южных и юго-западных областях под влиянием черноморского циклона ожидаются дожди, в Крыму – с грозой.

В остальных регионах Украины осадков не ожидается.

Ветер северный / северо-восточный, 7 – 12 м/с, в Одесской области местами порывы до 15 – 20 м/с.

Температура воздуха в западных областях ночью составит -1…+4 °С, днем +9…+14 °С. В остальных регионах ночью ожидается +7...+14 °С, днем +16...+21 °С.

Прогноз Укргидрометцентра на 16 октября

Прогноз погоды на субботу, 17 октября

В субботу, 17 октября, на большей части территории Украины пройдут дожди, на юге с грозой.

Ветер северный / северо-восточный, 7 – 12 м/с.

Температура воздуха в западных областях ночью составит +1…+6 °С, днем +9…+16 °С. В остальных регионах ночью ожидается +8…+14 °С, днем +14…+19 °С.

Прогноз Укргидрометцентра на 17 октября

Прогноз погоды на воскресенье, 18 октября

В воскресенье, 18 октября, на большей части территории страны ожидается облачная погода с прояснениями, временами небольшой дождь.

Ветер северный / северо-восточный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью составит +7…+12 °С, днем будет колебаться около +10…+15 °С.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, чем удивит погода украинцев в середине октября и когда наступит похолодание.