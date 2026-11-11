Блог | Мова – это наш цветной скотч

35 лет независимости современной Украины. 13 лет борьбы за свое достоинство. 4 года сопротивления великому нашествию раzzизма.

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Але досі носять по соцмережах х*йню, що комусь соромно, незручно, ніяково від того, як його чи її називають українською. Все ще х*йня в головах, що українська це селянська? Все ще існує імперська по*бота, що селяни неосвічені та другого сорту люди?

Неприємно чути українську, але виборюєш свободу України? Або будьте щирими хоча б з собою. Чи дійсно за Україну. Або треба пропрацювати це у мозгоправа.

На нуль ти не сунешся без ідентифікаційного кольору скотчу. Свої ж зах*ярять, не відрізнивши від ворога. Поки йде війна. Поки ми тримаємо бій за існування себе як нації, мова – це наш кольоровий скотч. Так, він не ідеальний.

Багато г*ндонів бігає на свята у вишиванках, краде з бюджету, займається криміналом, а потім по телевізору розповідають як любити батьківщину. Ну так і на ЛБЗ п*дари влягаються у наш піксель, намотують наш кольоровий скотч. Життя несправедливе. Але без скотчу на ЛБЗ твоє життя коротке і сумне.