Блог | Москва украла даже папскую тиару: как из "Дара Константина" родился белый клобук

До XV века Папа Римский пользовался одним документом, который считался очень важным для того времени и обосновывал бесспорную власть Папы над европейскими королями. Назывался он – "Дар Константина" (Donatio Constantini).

Согласно "Дару", император Константин Великий передал Папе Римскому Сильвестру I (314–335 гг.) и его преемникам огромные светские полномочия и владения на Западе Римской империи. Согласно легенде, после исцеления и крещения Константин:

- признал верховенство Римского Папы над другими патриархами;

- передал папству Рим, Италию и западные области империи;

- уступил Папе императорские регалии и политические привилегии;

- сам перенес резиденцию на Восток, поскольку считал неприличным, чтобы светский император правил в том же городе, где находится глава Церкви.

Также Константин передает Сильвестру свой Латеранский императорский дворец, а затем диадему, phrygium – особый головной убор, lorum – императорскую наплечную перевязь, пурпурную хламиду, багряную тунику, скипетры, копья, знамена и другие знаки императорского достоинства. Римское духовенство приравнивается по достоинству к императорскому сенату: его представителям предлагается наделять достоинствами патрициев и консулов; папская церковь должна иметь своих камергеров, привратников, стражу – подобно императорскому двору.

На протяжении большей части Средневековья главной папской резиденцией был именно Латеранский дворец. Сегодня это – базилика Сан-Джованни-ин-Латерано, остающаяся кафедральным собором епископа Рима. И новый Папа после избрания, как и раньше, здесь проводит специальную церемонию вступления во владение Римской кафедрой.

С короной особенно интересно: Константин якобы предлагает Сильвестру собственную золотую императорскую диадему, но папа отказывается надевать ее поверх своего духовного головного убора. Тогда император собственноручно возлагает на его голову белый phrygium. Именно из этого phrygium впоследствии возникает знаменитая папская тиара, сохранившаяся до наших дней. На флаге современного Ватикана изображена тройная папская тиара над скрещенными ключами. Это официальный государственный символ и сегодня.

В Средние века этот документ использовали для обоснования политических притязаний папства, в частности в спорах пап с императорами Священной Римской империи.

Случаи использования "Дара Константина", которые фактически изменили ход истории:

- 1054 год – раскол между Римом и Константинополем, разделение христианства на католиков и православных. Папа Лев IX использовал "Донатио", доказывая особый статус Римской церкви.

- 1091 год – папа Урбан II, опираясь на "Дар", передал остров Корсику под управление Пизы.

- 1155 год – папа Адриан IV дал Генриху II Английскому разрешение вмешаться в дела Ирландии на основании "Дара Константина". Обоснование было таким: все острова согласно "Дару Константина" принадлежат Римской церкви, и Папа Римский сам решал, кому эти острова передавать.

О том, что это подделка, начали подозревать еще в XIV веке. Окончательно разоблачил эту фальшивку итальянский философ и преподаватель Лоренцо Валла. Около 1440 года он провел филологический анализ текста и показал, что его латинский язык, терминология и реалии не могли относиться к IV веку. "Дар Константина" возник примерно в 750–800-х годах.

Позже, в XVI веке, Мартин Лютер, начавший борьбу против католической идеологии и ставший основателем протестантизма, использовал эту фальшивку, чтобы показать лживость Папы Римского.

В Украине, после Брестской унии 1596 года (когда украинскую православную церковь переводили под контроль польской католической) Мартин Броневский (близкий к Острожским), Мелетий Смотрицкий и другие украинские интеллектуалы использовали "Дар Константина" как аргумент против Католической церкви.

Но интереснее всего поступила Московская православная церковь. В то время как в католическом мире было стыдно упоминать о "Даре", в Украине шла борьба против католиков, Москва эту фальшивку "переиграла" по-своему, появилась "Повесть о белом клобуке" (сначала была Новгородская версия).

В ней история "Дара" была практически переписана заново. Константин якобы дарит папе Сильвестру белый головной убор. После отступления Рима от истинной веры этот священный знак переносится в Константинополь, а когда и греки оказываются запятнанными унией с латинянами, клобук чудесным образом переходит в Новгород. Белый клобук новгородского архиепископа становится как бы русским наследником папской тиары Сильвестра. В 1478 году Иван III окончательно присоединил Новгород к Москве. А затем происходит характерное для российской истории явление: Москва присваивает новгородский символ. Папская тиара становится православным белым клобуком.

Московский собор 1564 года постановил, что московский митрополит как глава Русской церкви должен носить белый клобук. После основания Московского патриархата в 1589 году белый клобук стал атрибутом московских патриархов. До сих пор московские патриархи носят этот белый клобук – вымышленный предмет из вымышленной истории.

«Дар Костянтина»

P.S. Во время прогулки по Риму вы сможете увидеть две сохранившиеся фрески с изображением "Дара Константина". Одна из них датируется 1246 годом и находится в капелле Святого Сильвестра при комплексе Santi Quattro Coronati на Целийском холме. Вторая – эпохи Возрождения, выполненная учениками Рафаэля в 1523–1524 годах. Находится в Ватиканских музеях, в Зале Константина (Sala di Costantino), Станце Рафаэля.