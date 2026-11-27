Морозы в Украине усилятся, но есть "нюанс": синоптик рассказала, какой погоды ожидать

В Украине в ближайшие дни ожидается усиление морозов из-за приближения антициклона Manuel из Скандинавии. Похолодание продлится и в первой половине следующей недели, однако во второй половине морозы начнут ослабевать.

Об этом в Telegram сообщила синоптикНаталья Диденко. По ее словам, под влиянием антициклона в Украине постепенно будет уменьшаться количество осадков и облачность, а атмосферное давление будет расти.

Какой будет погода в Украине на выходных

В субботу, 28 ноября, осадки прогнозируют только на юго-западе и крайнем юге страны. На остальной территории Украины благодаря влиянию антициклона будет преобладать сухая погода, местами с солнечными прояснениями.

В то же время из-за противостояния антициклона и циклонической активности на юге в западных и южных областях усилится восточный ветер.

В ночь на субботу температура воздуха составит от 2 до 7 градусов мороза, днем – от 1 до 5 градусов мороза. Несколько теплее будет в южных регионах и на Закарпатье.

Погода 28 ноября. Источник: Скриншот

В воскресенье, 29 ноября, антициклон приблизится еще больше, благодаря чему на всей территории Украины прогнозируют погоду без осадков с небольшими и умеренными морозами.

В Киеве в течение выходных будет преобладать сухая погода, местами с солнечными прояснениями. Ночью столбики термометров будут показывать от -5 до -3 градусов, днем – от -3 до -1 градуса. Также синоптик предупредила о скользких дорогах.

Погода 29 ноября. Источник: Скриншот

Когда в Украине ослабнут морозы

По прогнозу Диденко, в первой половине следующей недели похолодание в Украине усилится. Однако уже во второй половине недели ожидается ослабление морозов.

Синоптическая карта располож... Источник: Telegram/Погода от Наталки Диденко Развернуть

Напомним, синоптики прогнозируют, что средняя температура воздуха зимой 2026–2027 годов в Украине будет превышать климатическую норму на 1,5–2 градуса. Однако периоды сильных морозов также не исключены.

Как писал OBOZ.UA, 23 ноября Карпаты охватила зимняя непогода. На вершине горы Поп Иван зафиксировали 11 градусов мороза и снегопад, а скорость ветра северо-восточного направления достигала 5 м/с.