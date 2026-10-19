Мобилизованные или контрактники: кто уволится первым в случае демобилизации в Украине

Вопрос о предстоящей демобилизации волнует многих украинских военных, в частности тех, кто служит по мобилизации или заключил новый контракт. Право на увольнение будет зависеть от законодательства и условий, определённых решением о демобилизации.

Вместе с тем сам факт объявления демобилизации не означает автоматического увольнения всех военных одновременно. Подробнее об этом рассказывает OBOZ.UA.

Условия увольнения для мобилизованных и контрактников

Для мобилизованных военных заранее определенного срока службы нет. Они остаются в армии до объявления демобилизации или появления другого законного основания для увольнения. Если президент примет решение о демобилизации, увольнение будет происходить по установленным в нем правилам и срокам.

Военные, подписавшие новые мотивационные контракты, также смогут уволиться после объявления демобилизации, если не захотят продолжать службу.

Такое право предусмотрено постановлением Кабинета Министров № 768. Таким образом, им не обязательно дожидаться истечения срока контракта, чтобы воспользоваться возможностью увольнения в связи с демобилизацией.

Единого срока службы для всех нет

В то же время определить, кто покинет службу раньше, можно будет только после принятия конкретного решения о демобилизации, в котором должны быть прописаны сроки и категории военнослужащих.

На данный момент нет единого срока службы, по истечении которого военнослужащий автоматически получает право на увольнение. Для мобилизованных это зависит, прежде всего, от решения о демобилизации, тогда как для контрактников — от условий заключенного договора и законодательно определенных оснований для завершения службы.

Напомним, ранее командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес", майор Юрий Федоренко с позывным "Ахиллес", заявил, что пока Силы обороны не укомплектованы, провести демобилизацию невозможно. Четких сроков службы в нынешних условиях установить невозможно.

Как писал OBOZ.UA, в приложении "Резерв+" возобновили возможность оформления отсрочек, связанных с инвалидностью. Услуга вновь стала доступной после завершения технических работ в системах Министерства социальной политики.