"Место великой скорби и нашей памяти": Зеленский почтил память жертв Бабьего Яра. Фото и видео

Во вторник, 29 сентября 2026 года, исполняется 85 лет со дня начала массовых расстрелов евреев в Бабьем Яру в Киеве. В годовщину трагедии президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших. Глава государства подчеркнул важность сохранения исторической памяти, чтобы подобные преступления не повторялись.

Об этом сообщили на официальном сайте президента Украины. Генеральный штаб ВСУ также напомнил об обстоятельствах трагедии и ее жертвах.

В 85-ю годовщину трагедии президент Украины Владимир Зеленский посетил Национальный историко-мемориальный заповедник "Бабий Яр" в Киеве. Глава государства зажег лампадку у мемориального знака "Менора", посвященного памяти расстрелянных евреев.

В церемонии также приняли участие вице-премьер-министр по гуманитарной политике Украины – министр культуры Татьяна Бережная, министр иностранных дел Андрей Сибига, раввины, иностранные дипломаты и представители миссий международных организаций. Представители еврейских организаций прочитали поминальную молитву.

Вшанування памʼяті загиблих. Источник: president.gov.ua

Зеленский поблагодарил присутствующих за то, что они присоединились к чествованию памяти погибших. Он отметил, что трагедия Бабьего Яра напоминает о ценности человеческой жизни и последствиях преступлений, совершенных против мирного населения.

"Трагедия Бабьего Яра – это абсолютно трагический, кровавый пример. Эта трагедия напоминает нам, как больно терять родных, близких и в целом как можно нивелировать ценность человеческой жизни", – сказал президент.

Володимир Зеленський. Источник: president.gov.ua

Он также провел параллель с полномасштабной войной России против Украины, подчеркнув важность защиты людей и недопущения безнаказанности за преступления.

Массовые расстрелы в Бабьем Яру начались после оккупации Киева нацистскими войсками в сентябре 1941 года. Наиболее массовые убийства произошли 29–30 сентября, когда нацисты расстреляли почти 34 тысячи киевских евреев.

За время оккупации города в 1941–1943 годах в Бабином Яру погибли около 100 тысяч человек. Среди жертв были евреи, рома, украинские националисты, участники подполья, военнопленные, узники Сирецкого концлагеря и пациенты психиатрической больницы.

Людей гнали к месту казни по дороге, которая впоследствии получила название "Дорога смерти". Большинство погибших в Бабьем Яру так и не удалось идентифицировать.

Расстрелы осуществляли подразделения нацистских оккупационных сил. В частности, за убийства евреев в конце сентября – начале октября 1941 года отвечала зондеркоманда 4а под командованием Пауля Блобеля.

Массовые убийства в Бабьем Яру стали одним из самых известных символов "Холокоста от пуль" – систематического уничтожения людей путем расстрелов. Эта трагедия свидетельствовала о масштабах нацистской политики истребления еврейского населения и других групп, преследуемых оккупантами.

Мемориальный знак "Менора" открыли 29 сентября 1991 года, к 50-й годовщине массовых расстрелов. Он стал первым памятником, установленным в независимой Украине в честь жертв Бабьего Яра.

В Генеральном штабе ВСУ подчеркнули важность сохранения памяти о преступлениях нацизма и противодействия пропаганде ненависти и насилия. Там также обратили внимание на то, что Россия продолжает войну против Украины, в результате которой гибнут мирные жители и военные.

Ежегодное почтение памяти жертв Бабьего Яра напоминает о необходимости помнить о преступлениях прошлого, сохранять имена погибших и не допускать повторения трагедий, вызванных национальной и расовой нетерпимостью.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Киеве состоится презентация романа Анатолия Кузнецова "Бабий Яр" о событиях 29 сентября 1941 года, два года нацистской оккупации Киева и о том, как память о преступлениях в Бабьем Яру сначала пытались стереть сами исполнители, а затем – советская власть.

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