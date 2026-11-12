Место для восстановления: защитник Мариуполя Евгений Жильченко получил квартиру от Фонда Рината Ахметова

Защитник Мариуполя Евгений Жильченко получил собственную квартиру благодаря программе "Дома", которую Фонд Рината Ахметова реализует совместно с проектом "Сердце Азовстали".

60-летний Евгений – родом из Полтавской области. С началом полномасштабного вторжения майор в отставке без колебаний встал на защиту Родины и присоединился к силам территориальной обороны Мариуполя. В апреле 2022 года во время выполнения боевого задания военнослужащий попал под артиллерийский обстрел и получил тяжелое ранение – перелом костей правой стопы. После оказания первой помощи его направили в госпиталь на комбинате "Азовсталь".

Защитник Мариуполя получил к... Источник: "Сердце Азовстали". Развернуть

В мае по приказу командования Евгений вместе с побратимами сдался в плен, где провел долгие 3 года. За это время он пережил жестокие физические и моральные издевательства. В результате пыток защитник получил повреждения позвоночника и головного мозга. Это вызвало нарушение работы вестибулярного аппарата – Евгений периодически терял сознание и равновесие.

Теперь Евгений будет жить в собственном уютном доме, оборудованном всем необходимым для комфорта и восстановления.

"Как земляк земляку, Ринату Леонидовичу большая благодарность за то, что он делает для всех нас, защитников Донетчины. Искренне благодарю", – говорит защитник.

Возвращение воина из плена стало долгожданным событием для всей его семьи, которая ни на миг не теряла надежды и верила в него.

"В 23-м году, в мае, мне передали через Красный Крест письмо. Маленький клочок бумаги, на котором две строки: \"Привет, дорогая. У меня все хорошо. Скоро буду\". А потом через пять месяцев еще одно подобное письмо. Я даже не знала, где он находится", – говорит Галина Жильченко, жена защитника.

Сертификат и ключи от новой квартиры Евгению и его жене вручила генеральный директор Фонда Ксения Сухова. Она поблагодарила защитника за его мужество и участие в спасении защитников Мариуполя.

"Мы давно знакомы с этой семьей. Они являются активными участниками сообщества "Сердца Азовстали". Сообщество "Сердца" ждало его, еще когда он был в плену", – отметила Ксения Сухова.

Председатель наблюдательного совета Фонда Наталья Емченко подчеркнула, что с каждым защитником, вернувшимся из российского плена, работают комплексно и привлекают его к ряду программ, учитывая потребности каждого героя.

Защитник Мариуполя получил к... Источник: "Сердце Азовстали". Развернуть

"Мы для наших героев вместе с "Серцем Азовстали" формируем этот маршрут возвращения контроля над собственной жизнью. Каждый разговор – о постепенном пути к возвращению, о понимании вызовов и маршрутов, которые нужно пройти в вопросах физического здоровья, юридических вопросов, обучения, трудоустройства – по всем вопросам, которые есть у наших героев. И это очень вдохновляет", – говорит Наталия Емченко.

Программа "Вдома" предусматривает обеспечение квартирами защитников Мариуполя с инвалидностью I и II групп. Собственное жилье становится для них не только решением бытовых вопросов, но и важной частью пути посттравматического роста – возвращения к жизни после боев и плена.