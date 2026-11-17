Сеть взорвалась мемами из-за атаки Украины на Крымский мост

Во вторник, 17 ноября, социальные сети заполонили шутки и мемы о вероятном поражении Крымского моста. Украинцы активно распространяют фотожабы, ироничные посты и видео, высмеивая ситуацию вокруг незаконно построенной россиянами переправы.

OBOZ.UA собрал самые интересные мемы, фотожабы и шутки, которыми украинцы делятся в социальных сетях. Пользователи с юмором реагируют на сообщения об атаке, вспоминают известные мемы и предлагают выпустить новую почтовую марку.

Как украинцы реагируют на события вокруг Крымского моста

В сети появился мем с женщиной, которая плывет на деревянной лодке на фоне разрушенной переправы. Изображение сопровождается ироничной надписью: "Ну это уже ни в какие ворота не лезет!". Таким образом авторы фотожабы обыграли известное выражение, намекая на разрушение мостовой конструкции.

Украинцы высмеивают мемами с... Источник: Скриншот Развернуть

Другие пользователи вспомнили об украинских почтовых марках, посвященных знаковым событиям войны. В сети появилось стилизованное изображение марки с Крымским мостом.

Украинцы высмеивают мемами с... Источник: Скриншот Развернуть

Не обошли украинцы и шутки о цифровом апокалипсисе, прогнозировавшемся на 17 ноября. В одном из постов пользователь пошутил, что вместо масштабного сбоя интернета якобы обрушился только Крымский мост.

"Обещали 17-го цифровой апокалипсис и что обрушится весь интернет, а обрушился только Крымский мост", – говорится в публикации.

Публикацию дополнили фотожабой с изображением надгробия, на котором выгравированы силуэт переправы, надпись "Крымский мост" и дата 16 ноября 2026 года. Таким образом автор публикации символически "похоронил" незаконно построенный россиянами мост.

Украинцы высмеивают ситуацию... Источник: Скриншот Развернуть

Еще один пользователь лаконично отреагировал на сообщения словами "Крымский мост все!", добавив GIF с хитрой улыбкой мистера Бина.

Украинцы высмеивают ситуацию... Источник: Скриншот Развернуть

Отдельное внимание привлек мем с розовым надувным фламинго посреди моря, вокруг которого видны акульи плавники. Изображение сопровождается вопросом "Крымский мост, спишь?", который стал очередным ироничным обращением к переправе.

Украинцы высмеивают ситуацию... Источник: Скриншот Развернуть

Пользователи также распространяют шуточные видео. В одном из роликов дедушка плюет в сторону Крымского моста, после чего начинает петь "Стефания, мама, мама, Стефания" из известной песни группы Kalush Orchestra. Сразу после его плевка на переправе происходит мощный взрыв, что и стало главной шуткой видео.

Еще одна украинка решила объяснить ситуацию с юмором, вспомнив школьные и университетские дисциплины. Она опубликовала изображение поврежденной переправы и пошутила, что это наглядный пример применения физики, теоретической механики и сопротивления материалов.

"Иногда самые убедительные аргументы формулируют не дипломаты, а инженеры", – написала автор поста, добавив, что остается дождаться подтвержденных результатов.

Украинцы высмеивают ситуацию... Источник: Скриншот Развернуть

Среди других шуток появился и фрагмент мультфильма, который пользователи связали с фразой "Утром вышел к реке, а моста нет". Так украинцы продолжили иронизировать над возможной потерей Россией стратегически важной переправы.

Напомним, масштабная атака беспилотников на Москву вызвала волну мемов в соцсетях. Украинцы иронизировали над работой российской противовоздушной обороны и последствиями ударов, в частности публиковали шутки о пожарах и густом дыме над столицей страны-агрессора.

Как писал OBOZ.UA, киевляне отреагировали мемами на ограничение движения по мостам столицы после российских ударов. Пользователи шутили о переправах на сапбордах, плавучих небоскребах и альтернативных способах добраться с одного берега Днепра на другой.