Мэр Конотопа Семенихин вызвал полицию из-за комментария местной жительницы под его постом: что известно о ситуации в городе. Фото и видео

Глава города Конотоп Артем Семенихин вызвал полицию и подал заявление на местную жительницу из-за ее комментария под постом мэра в соцсетях. По словам горожанки, в своем комментарии она написала, что если мэр города решится выйти к людям, они "порвут его, как собака грелку". И именно после этого поста градоначальник, как утверждается, и пожаловался правоохранителям.

Женщина также показала видео, на котором правоохранители знакомят ее с заявлением мэра города. Ситуация вызвала у горожан бурное обсуждение – жители Конотопа жалуются, что Семенихин якобы неадекватно реагирует на конструктивную критику.

Из-за чего Семенихин обратился в полицию. Источник: скриншот

Сам Семенихин в это время обратился к горожанам с докладом о том, что происходит в городе, – и начал доклад именно с жалобы на людей, которые его критикуют.

"У нас там будет иск против одного такого активиста, который ходит по эфирам, рассказывает, что здесь, в Конотопе, все плохо, ничего не работает… Еще меня очень "развеселила" (в кавычках) одна дама, чье жилье пострадало, к большому сожалению, – мол, так и так, власть не хочет восстанавливать нам крышу. Извините меня – есть "є-Відновлення", а у самого города не хватит средств, чтобы восстановить все квартиры… А эта дама, Марина ее зовут, вообще сейчас живет в Германии", – пожаловался сам Семенихин.

В чем проблема

Часть конотопчан требует отстранить мэра Артема Семенихина от должности и ввести в городе военную администрацию. Эти жители обвиняют мэра в провале подготовки к зиме и войне. Это происходит на фоне последствий российского удара по городу.

Что пишут в комментариях к посту мэра. Источник: скриншот

Напомним, что по Конотопу "прилетело" еще 24 октября. С тех пор город уже пятые сутки остается без света, из-за чего в Конотопе также проблемы с транспортом и водой. Генераторов для критической инфраструктуры не хватает, а часть "Пунктов несокрушимости" закрыта.

Критики Семенихина утверждают, что мэр "игнорирует все обращения" горожан, и пока "люди ездят в соседние города заряжать гаджеты и павербанки", городской голова якобы "выступает на ТВ, где шутит и уверяет, что в городе все в порядке".

Очевидно, речь идет о записи большого интервью с городским головой.

Вмешательство Киева

На пятые сутки отсутствия света в Конотопе премьер Сергей Корецкий официально сообщил, что поговорил с мэром и поручил Минэнерго и Укрэнерго "срочно разобраться в ситуации", а также пообещал, что правительство "уже сегодня обеспечит" Конотоп необходимым запасом дизеля.

Что пишут в комментариях о Семенихине. Источник: скриншот

По состоянию на 28 октября город, несмотря на обещание премьера, остается без электричества. Больница работает на генераторах, воду подают по графику с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00. Электротранспорт не ходит. После ударов большая часть Конотопа осталась и без газа, но к утру 27 октября Сумский филиал "Газмережі" сообщил, что его распределение полностью восстановлено.

Так или иначе, свое обращение к горожанам Семенихин записывал без света, с включенным фонариком.

Да и с жалобой мэра горожанку правоохранители знакомили при свете собственных фонарей.

Кто такой Семенихин

Артем Семенихин родился в апреле 1982 года в Конотопе. Он окончил магистратуру Киевского национального торгово-экономического университета, а затем работал директором частного предприятия "Космо" в Киеве.

С 2014 года Семенихин участвовал в АТО, был командиром взвода в 92-й механизированной бригаде ВСУ и работал офицером-психологом механизированного батальона.

В 2015 году его избрали городским головой Конотопа.

Как сообщал OBOZ.UA, именно Семенихин призвал отменить введенные в области ограничения на помощь военным. По его словам, существующие правила рассмотрения обращений значительно затрудняют поддержку подразделений Сил обороны со стороны муниципалитетов.