"Меня забрали в ТЦК": в Кременчуге в парке нашли собаку с запиской от хозяина. Фото

В городе Кременчук Полтавской области нашли брошенную собаку, привязанную к скамейке в парке "Приднепровский". Рядом с ней была записка, якобы от владельца, о том, что его забрали в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Историей о песике, который ищет новый дом, поделилась в Threads пользовательница с ником trofymenko.art. Она опубликовала фото четвероногого, который лежал на скамейке.

Животное зовут Леон, это мал... Источник: Threads @trofymenko.art Развернуть

В записке сказано, что песика зовут Леон. "Я хозяин, меня забрали ТЦК. Добрые люди, приютите. Очень добрый, все команды знает, все ест", – написал неизвестный мужчина.

Песика оставили посреди парка. Источник: Threads @trofymenko.art

Записка на листочке из блокн... Источник: Threads @trofymenko.art Развернуть

Блогер рассказала, что забрать животное согласились сотрудники КП "Спецсервис-Кременчуг". Чтобы поместить его в клетку, пришлось применить специальное седативное средство.

Леона забрали в КП "Спецсервіс-Кременчук". Источник: Скриншот видео Threads @trofymenko.art

Пришлось использовать специа... Источник: Скриншот видео Threads @trofymenko.art Развернуть

На странице службы контроля животных в Instagram сообщается, что, по состоянию на 26 октября у Леона нет новой семьи, хотя познакомиться с собакой уже приходил один человек.

"Пока Леон остается у нас, он открыт для знакомств и продолжает дарить горячие поцелуи нашей сотруднице госпоже Марине. Мы очень надеемся, что в следующий раз Леон придет в парк уже с новым хозяином", – написали в "Спецсервисе".

Переписка в соцсети. Источник: Скриншот Threads

Комментарии службы по контролю за животными. Источник: Скриншот Threads

Как ранее писал OBOZ.UA, собаки – самые распространенные домашние любимцы, но они требуют много заботы и внимания, особенно если вы берете щенка или усыновляете его из приюта. У разных пород также разные потребности, которые следует учитывать. Ветеринар дал советы, как понять, стоит ли вам заводить собаку.