Почти 10 месяцев за пределами Украины: директора Музея войны обвинили в "чиновничьем туризме"

Почти 10 месяцев за пределами Украины: директора Музея войны обвиняют в "чиновничьем туризме" Директор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук с начала полномасштабной войны совершил до 29 зарубежных командировок.

Как пишет "РБК-Украина", в общей сложности он провел за границей почти 10 месяцев. Среди поездок есть такие, которые вызывают вопросы, – восьмидневная командировка в португальский Портимао весной 2024 года, хотя выступление директора на конференции длилось всего час.

По данным журналистов, Савчук находился в Португалии с 29 апреля по 6 мая 2024 года. Его выступление на конференции European Museum of the YearAward было запланировано на 3 мая. При этом в отчете музея активисты не нашли конкретных результатов поездки или информации о договоренностях с португальскими учреждениями.

Вопросы возникли и по поводу других командировок. Поездка в Великобританию с 3 по 15 мая 2023 года длилась 13 дней, хотя основное мероприятие, на которое Савчука пригласили лично, состоялось только 10 мая. ГО "єЗАКОН" отмечает, что ее стоимость составила 106 072 грн и утверждает, что расходы покрыл музей.

Командировка в Италию и Польшу с 31 октября по 14 ноября 2023 года была направлена на налаживание сотрудничества в сфере сохранения и реставрации украинского культурного наследия. Однако в отчете музея не нашли конкретных результатов поездки.

Еще один эпизод касается командировки в США, Норвегию и Нидерланды со 2 по 16 марта 2026 года. Во время поездки Савчук прочитал лекцию для преподавателей и студентов Университета Майами в городе Оксфорд, штат Огайо. За нее университет выплатил директору личный гонорар в размере 1000 долларов.

В отчете о командировке Савчук указал лекцию как выступление от имени музея, но не упомянул о вознаграждении. Это вызвало вопросы относительно статуса выступления – было ли оно частью служебных обязанностей директора или частной преподавательской деятельностью.

По информации ОО "єЗАКОН", Национальная полиция начала расследование по факту возможного присвоения или растраты имущества по ч. 4 ст. 191 УК Украины.

Отдельный вопрос – командировка в Швецию в январе 2024 года. Тогда четырех сотрудников музея направили в Стокгольм для организации выставки "Перекресток: Швеция – Украина (1000 лет)". Среди них был заведующий отделом информационных технологий Андрей Артеменко. В музее объяснили, что он должен был работать над технологической и мультимедийной составляющей выставки. В то же время в приглашении шведской стороны говорилось о транспортировке музейных артефактов из Киева в Стокгольм.

После завершения командировки 22 января 2024 года Артеменко в Украину не вернулся. Музей подтвердил это и сообщил, что проинформировал Министерство культуры.

В общественной организации "єЗАКОН" считают, что если следствие установит, что поездку организовали для незаконного выезда сотрудника, а Савчук сознательно этому способствовал, действия директора могут проверить на наличие признаков преступления по ст. 332 УК Украины – незаконной переправки лиц через государственную границу.

Сам директор в комментарии "РБК-Украина" конкретики относительно поездок не предоставил.