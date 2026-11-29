Магнитные бури в декабре 2026 года: появился прогноз

В конце ноября геомагнитная активность остается невысокой. Похожая ситуация ожидается и в течение декабря – по прогнозам, первая половина месяца пройдет без сильных магнитных бур.

Об этом свидетельствует прогноз американского Центра прогнозирования космической погоды NOAA. Специалисты опубликовали прогноз на последний месяц года.

По предварительным расчетам NOAA, в воскресенье, 29 ноября, геомагнитное поле останется преимущественно спокойным. Показатели Kp-индекса будут колебаться от 2 до 2,67, что не соответствует уровню магнитной бури.

В понедельник, 30 ноября, геомагнитная активность должна быть еще ниже. По прогнозу NOAA, максимальный суточный Kp-индекс составит 2.

Прогноз магнитных бурь в начале недели. Источник: Скриншот

Прогноз магнитных бурь в декабре

По предварительным прогнозам, начало месяца будет относительно спокойным. В первые три дня Кр-индекс не превысит 3. Однако в период с 4 по 6 декабря ожидается повышение магнитной активности. 4 декабря ожидаются магнитные бури уровня G1.

В дальнейшем ситуация стабилизируется: с 7 по 14 декабря прогнозируют спокойную геомагнитную обстановку без заметных возмущений. Небольшое повышение активности возможно 15 и 16 декабря – в эти дни Кр-индекс достигнет отметки 4. Уже с 17 по 22 декабря магнитосфера вновь должна стабилизироваться.

Прогноз магнитных бурь в дек... Источник: Скриншот Развернуть

Как улучшить самочувствие в период магнитных бурь

Магнитная буря – это возмущение магнитного поля Земли, которое возникает вследствие взаимодействия магнитосферы планеты с потоками заряженных частиц, поступающих от Солнца. Интенсивность магнитных бурь зависит от силы солнечного воздействия и может варьироваться от незначительных колебаний до мощных геомагнитных штормов.

Во время магнитных бурь люди могут испытывать головную боль, усталость, нарушения сна, раздражительность или изменения артериального давления. Чтобы поддержать хорошее самочувствие в периоды повышенной геомагнитной активности, стоит придерживаться привычного режима дня и уделять внимание общему состоянию организма. В частности:

Соблюдать режим сна, спать 7–9 часов в сутки и ложиться примерно в одно и то же время;

пить достаточно воды и не пропускать приемы пищи, отдавая предпочтение легким, питательным блюдам;

больше двигаться;

ограничить кофеин и алкоголь, особенно во второй половине дня;

избегать переутомления и стресса, по возможности чередовать работу с отдыхом и не перегружать себя;

контролировать артериальное давление.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в воскресенье, 29 ноября, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков на большей части территории не прогнозируют, только в Крыму местами возможны небольшой снег и дождь.