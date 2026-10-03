"Люди в ловушке": в ЕС выпустили заявление с требованием к РФ разблокировать Олешки

Европейский Союз требует от страны-агрессора России обеспечить безопасный гуманитарный доступ к временно оккупированным Олешкам в Херсонской области, а также разрешить гражданским лицам покинуть город.

Об этом говорится в заявлении еврокомиссара по вопросам равенства, готовности и антикризисного управления Аджи Лябиб, опубликованном 2 октября. Она подчеркнула, что Россия, как оккупационная держава, должна соблюдать обязательства в соответствии с международным гуманитарным правом: гражданское население должно быть защищено, а оказание гуманитарной помощи – обеспечено.

Что известно

Еврокомиссар отметила, что гуманитарная помощь должна беспрепятственно доходить до людей, которые в ней нуждаются, а гражданским лицам должны разрешить покинуть город.

"То, что происходит в Олешках в Украине, ужасно. Мирное население находится в осаде российских войск без доступа к еде, лекарствам, чистой воде и базовой медицинской помощи. Это недопустимо", – заявила Лябиб.

По ее словам, ЕС сотрудничает с партнерами и использует все доступные возможности для содействия оказанию помощи, в частности людям, находящимся на временно оккупированных территориях.

"Наши гуманитарные партнеры готовы оказать помощь. Им необходим безопасный, стабильный и эффективный гуманитарный доступ на местах", – говорится в заявлении.

Лябиб подчеркнула, что Россия, как оккупационная держава, несет четкие обязательства в соответствии с международным гуманитарным правом: гражданское население должно быть защищено, а гуманитарная помощь должна быть оказана.

Она добавила, что жители Олешек нуждаются в регулярном доступе к продуктам, лекарствам, воде и базовой помощи, а международное гуманитарное право должно соблюдаться.

Ситуация в оккупированных Олешках

В оккупированном россиянами городе Олешки Херсонской области остаются мирные жители, среди которых есть дети. В то же время российские войска ограничивают возможности людей получать необходимую помощь и препятствуют эвакуации. Фактически оккупанты держат Олешки в блокаде.

Все въезды в город и дороги, ведущие к нему, заминированы, поэтому доставить туда гуманитарные грузы или организовать коммерческие поставки фактически невозможно. Последние запасы продуктов завезли еще в конце мая.

Олешки остались без электроэнергии, газа и централизованного водоснабжения еще с лета 2023 года, жители испытывают острую нехватку питьевой воды и медикаментов. Из-за близости к линии фронта передвижение по городу опасно, ведь люди могут оказаться под ударами артиллерии и атаками российских FPV-дронов.

Уже известны случаи смерти от голода в Олешках. Об этом рассказали люди, которые ранее уехали из города и продолжают общаться с теми, кто остался. Из-за нехватки продуктов люди вынуждены есть портулак, а связаться с другими жителями города сложно из-за отсутствия нормальной связи. Гражданское население страдает от гуманитарного кризиса и голода, поскольку российские оккупанты фактически держат Олешки в блокаде.

Напомним, ранее OBOZ.UA сообщал о том, что идентифицированы оккупанты, которые могут быть причастны к гуманитарной катастрофе в Олешках. Так, во временно оккупированных Олешках в Херсонской области, вероятно, находятся военные 126-й бригады береговой обороны Черноморского флота РФ и 331-го гвардейского парашютно-десантного полка. Командиры этих подразделений могут быть причастны к созданию условий, из-за которых жители города остались без доступа к продуктам питания и необходимой помощи.