Блог | Люди перестали уметь удивляться

Взрослого человека сегодня трудно удивить. И дело не в том, что он слишком много видел. Дело в том, что он научился предвидеть все заранее.

Перед посещением ресторана мы читаем отзывы, перед поездкой смотрим номер отеля на видео, перед просмотром фильма – трейлер и рейтинг. Перед спектаклем хотим знать, "о чем он" и стоит ли он двух часов нашей жизни. Алгоритмы уже знают, какую музыку мы, вероятно, захотим услышать следующей, маркетплейсы – что купим, а соцсети – на каком видео задержимся дольше.

Мы привыкли жить в мире, где все меньше шансов встретить что-то неожиданное. И это удобно. Но есть побочный эффект: нас все труднее удивить.

Возможно, поэтому сегодня все должно быть "вау". Еда – не просто вкусной, а инстаграмной. Путешествие – незабываемым. Сериал – таким, что "взорвал сеть". Выставка – иммерсивной. Контент должен шокировать в первые три секунды, иначе большой палец уже сделал свою работу.

Мы живем в окружении беспрецедентного количества стимулов и в то же время все чаще скучаем. Чтобы что-то почувствовать, нам требуется все больше раздражителей. Однако настоящее удивление возникает тогда, когда меняется не то, на что ты смотришь, а способ, которым ты это видишь.

Ребенку для этого иногда достаточно картонной коробки. Для взрослого это просто коробка. И, возможно, именно это мы одними из первых теряем, когда взрослеем.

Мы знаем слишком много правильных ответов. Знаем, что тень на стене – это всего лишь свет, что у фокуса есть секрет, декорация сделана из фанеры, актер плачет не в первый раз, а музыка специально написана так, чтобы вызвать определенную эмоцию. Мы научились видеть механизм, а потом решили, что человек, который видит механизм, больше не имеет права восхищаться магией.

Но это не так.

Можно знать физику заката и все равно не отрывать от него глаз. Можно знать, как написана музыка, – и не понимать, почему от четырех нот вдруг сжимается горло. Можно понимать сценический прием – и все равно быть потрясенным.

Но часто нам кажется, что отдаться эмоции – это слабость, будто мы поддаемся "манипуляции".

Ирония очень удобна. Она позволяет находиться рядом с чем-то, не отдаваясь этому полностью. Не поверил – значит, тебя не обманули. Не увлекся – не будешь выглядеть наивным. Первым пошутил над пафосом – и уже никто не поймает тебя на том, что тебя это на самом деле тронуло.

Цинизм вообще часто маскируется под интеллект. Будто самый умный в комнате – тот, кого уже ничем не тронешь. Но невозможность быть обманутым еще не означает свободы. Иногда это просто невозможность позволить себе что-то почувствовать.

Именно поэтому меня до сих пор восхищает парадокс кукольного театра. Мы знаем, что кукла нежива.

В кукольном театре механизм часто находится прямо на глазах у зрителя. Вот актер, вот его рука, вот дерево, ткань, бумага, пластик, вот механизм, заставляющий голову поворачиваться. Все раскрыто. Никакой магии.

А потом эта конструкция из дерева и ткани немного наклоняет голову, молчит на секунду дольше, чем ты ожидал, смотрит куда-то мимо тебя – и вдруг тебе кажется, что ей грустно.

Это абсурд. У нее нет нервной системы, памяти или детства. Ее никто не бросал, она ничего не теряла. А тебе ее жалко.

И вот здесь происходит нечто гораздо более интересное, чем "вера в сказку". Тебя не обманули. Ты знаешь правду – и все равно позволяешь себе почувствовать больше, чем эта правда вроде бы позволяет.

Мне кажется, именно в этом театр сегодня обретает неожиданно современный смысл. Ведь большая часть нашей жизни движется в противоположном направлении: мы пытаемся сократить неопределенность, предвидеть, просчитать, проверить и застраховаться.

И это не прихоть поколения. Особенно для людей, живущих в реальности, где неизвестный звук ночью может означать опасность, потребность знать, контролировать и прогнозировать становится вполне естественным способом адаптации.

Проблема начинается тогда, когда режим выживания становится единственным способом смотреть на мир. Когда мы хотим гарантий даже от искусства: "О чем это?", "Что автор хотел сказать?", "В чем смысл?", "Мне понравится?", "Это стоит моего времени?"

Нам хочется получить ответ еще до того, как с нами что-то произошло.

Но некоторые вещи существуют только после того, как ты рискнул не знать: любовь, игра, творчество, близость, искусство. Ни одна из них не работает полностью в режиме предварительного просмотра.

И, возможно, театр нужен взрослому человеку не потому, что помогает "вернуться в детство". Я вообще не уверен, что нам нужно туда возвращаться.

Детство прекрасно не из-за наивности. Оно прекрасно благодаря одному радикальному свойству сознания: мир для ребенка еще не закончен. Предмет может оказаться чем-то другим, правило может измениться, а за дверью может быть то, чего она еще не знает.

У взрослого постепенно возникает противоположное ощущение: я примерно знаю, как все устроено. Возможно, именно это ощущение завершенности и делает нас старше.

За годы работы в Киевском академическом театре кукол я много раз видел одну и ту же сцену. Взрослый приходит с ребенком.

Сначала он здесь выполняет роль обслуживающего персонала: снимает куртку, находит место, усаживает, приносит воду, следит, не страшно ли, не смешно ли, не скучно ли. Он смотрит не на спектакль – он смотрит, как ребенок смотрит спектакль.

А потом что-то меняется. В какой-то момент взрослый смеется раньше ребенка, вдруг замолкает или после финала продолжает сидеть несколько секунд, хотя свет уже включили.

Это совсем небольшое событие, но я каждый раз думаю, что в этот момент с человеком произошло что-то важное.

Она не стала ребенком. Она на несколько минут перестала быть человеком, который уже все обо всем знает.

И мир снова стал чуть больше.