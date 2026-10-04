Любили лишь единицы: как в СССР появилось томатное мороженое

В Советском Союзе пищевая промышленность порой удивляла необычными продуктами. Одним из таких экспериментов стало томатное мороженое.

Этот десерт запомнился многим именно благодаря своему своеобразному вкусу. OBOZ.UA рассказывает, как и почему появилось томатное мороженое в СССР.

Его производили на основе томатной пасты с добавлением компонентов, придававших массе нужную консистенцию. По одной из версий, в состав входили замороженная молочная или фруктовая основа, томатная паста и агар-агар. Продавали такое мороженое, в частности, в вафельных стаканчиках.

Из-за необычного сочетания сладкого и томатного вкуса продукт не стал массово популярным. Для большинства покупателей он был скорее кулинарной диковинкой, чем любимым десертом.

Существует и другая, гораздо менее привлекательная версия происхождения томатного мороженого. Некоторые исследователи утверждают, что для его производства могли использовать списанную томатную пасту, которую повторно направляли на переработку.

В любом случае томатное мороженое осталось одним из самых необычных продуктов советской пищевой промышленности. Оно так и не обрело широкой популярности, а сегодня упоминается прежде всего как гастрономический эксперимент своей эпохи.

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