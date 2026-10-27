Ноябрь в Украине начнется с похолодания: синоптики дали прогноз. Карта

Начало ноября в Украине будет прохладным, местами прогнозируют дожди. В то же время сильных температурных аномалий в течение месяца синоптики не ожидают, поэтому температурные показатели и количество осадков в целом будут соответствовать климатической норме.

Об этом свидетельствует месячный прогноз Украинского гидрометцентра. Известно, что средняя месячная температура воздуха в ноябре 2026 года составит от +1 до +7 градусов.

Это близко к климатической норме для последнего месяца осени. Количество осадков в течение месяца ожидается на уровне 34-77 мм, что соответствует 80-120% нормы. В высокогорье Карпат может выпасть 77-100 мм осадков.

В начале месяца в Украине будет преобладать облачная погода с прояснениями. В центральных и западных областях местами возможны дожди.

Прогноз погоды на 1 ноября. Источник: Прогноз погоды Украинского гидрометцентра.

В северных и западных регионах ночью температура воздуха составит около +2…+5 градусов, днем – +6…+10 градусов. На юге и востоке будет немного теплее, в ночные часы ожидается +4…+7 градусов, а днем воздух прогреется до +9…+13 градусов.

Согласно климатическим характеристикам, переход к предзимью происходит тогда, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво опускается ниже +5 градусов.

На большей части территории Украины этот период обычно начинается в первой декаде ноября. На северо-востоке страны и в Карпатах предзимье может наступать раньше – в конце октября.

Обычно среднемесячная температура в ноябре составляет 0…+4 градуса, а на Закарпатье и в отдельных районах юга – +5…+9 градусов.

Абсолютные минимумы температуры воздуха в ноябре в разных регионах Украины составляют от -16 до -24,8 градуса. В северных областях, в части западных, в центральных, восточных и горных районах зафиксированы значения от -25,2 до -31 градуса. В то же время в Крыму и Одесской области местами температурный минимум составлял -8,4…-13,7 градуса.

Абсолютные максимумы ноября достигают +17,7…+25,3 градуса, а в отдельных областях запада, центра и юга, а также в Крыму – +25,5…+29,7 градуса.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в начале ноября в Украине температура воздуха будет постепенно снижаться, а в большинстве охваченных прогнозом городовбудет преобладать прохладная и влажная погода. Наиболее ощутимые изменения ожидаются в середине месяца, когда ночные температуры приблизятся к нулю, а днем столбики термометров местами не поднимутся выше +4…+6 градусов.