"Летающая" Tesla стала героиней мемов: украинцы в сети высмеяли Маска и вспомнили о маршрутке "Богдан". Фото

Компания Tesla американского миллиардера Илона Маска на днях представила электромобиль Roadster второго поколения, на разработку которого ушло почти 10 лет. Благодаря ракетным двигателям SpaceX машина может подниматься в воздух и выполнять необычные маневры. Украинцы отреагировали на эту новинку меткими мемами.

Презентация возможностей "летающей" Tesla состоялась на испытательном полигоне в Макгрегоре, штат Техас. Автомобиль проехал по изогнутому пандусу, затем цеплялся за него вверх дном и "прыгнул" с него, перевернувшись в воздухе и медленно зависнув, прежде чем приземлиться на землю.

Двухместный автомобиль может разгоняться от нуля до 60 миль в час менее чем за секунду.

Tesla планирует выпускать Roadster в трех версиях: Performance, Thrust и Rocket. Они будут отличаться оснащением, назначением и количеством мест. Хотя поклонники Маска выражали свое восхищение в социальных сетях, Roadster вряд ли окажет какое-либо существенное финансовое влияние на компанию, пишет CNBC.

Реакция украинцев

Наши граждане с присущим им юмором отреагировали на новую Tesla в соцсетях. В частности, украинцы в шутку размышляли, как такая машина вписалась бы в наши военные реалии с обстрелами, пробками на дорогах и работой ПВО.

Вспомнили они и о маршрутках "Богдан", которые тоже могли бы выиграть от ракетных двигателей SpaceX, и о дронах, которыми Украина атакует российские НПЗ.

OBOZ.UA собрал лучшие мемы о "летающей" Tesla Маска.

Шутка про Tesla Roadster. Источник: Скриншот

Tesla Roadster стала предметом шуток. Источник: Скриншот

Появились мемы о Tesla Roadster. Источник: Скриншот

"Летающая" Tesla стала героиней мемов. Источник: Скриншот

Украинцы шутили о новой "Тесле". Источник: Скриншот

"Богдан" Roadster. Источник: Скриншот

Мемы возникли на фоне украинских реалий. Источник: Скриншот

Мемы о новой "Тесле". Источник: Скриншот

Украинцы шутили о новой "Тесле". Источник: Скриншот

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в пятницу, 2 октября, после вражеских атак по Южному мосту было ограничено движение сразу на нескольких путепроводах. Жители столицы сразу с юмором отреагировали на такое вынужденное решение властей, создав большое количество мемов.