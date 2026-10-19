"Ряды Сил обороны необходимо пополнять": Корецкий объявил об ужесточении ответственности для уклонистов и лиц, уклоняющихся от прохождения военной службы"

В Украине планируют ужесточить ответственность за уклонение от мобилизации и самовольное оставление воинской части (СОЧ). Для этого намерены актуализировать законопроект, который уже длительное время находится в Верховной Раде.

Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий в интервью BBC. Украинскую армию необходимо пополнять, ведь часть военнослужащих выбывает из-за ранений, есть погибшие и пропавшие без вести.

Кроме того, бойцы, которые годами находятся на передовой, нуждаются в ротации.

"Этот законопроект, который уже давно находится в Раде, актуализирован. Он актуализирован, и ответственность будет ужесточена", — подчеркнул Корецкий.

Он также отметил, что власть прислушивается к критике в отношении изменений в правилах бронирования и готова учитывать обоснованные замечания. В то же время вопрос обороноспособности страны должен оставаться приоритетом.

Отдельно премьер высказался о ситуации с бронированием работников предприятий. За последние шесть-восемь месяцев количество забронированных выросло на несколько сотен тысяч человек, а ежемесячно количество бронирований и отсрочек увеличивается на десятки тысяч.

"Если так будет продолжаться, и эта динамика сохранится, то скоро будут абсолютно… Я упрощаю, но будут забронированы абсолютно все", — заявил он.

Корецкий считает, что такая тенденция требует пересмотра действующих подходов, чтобы предотвратить злоупотребления и манипуляции.

Власти должны проверить решения о бронировании, принятые в течение последних месяцев.

Премьер подчеркнул, что статус критически важного предприятия не должен автоматически зависеть только от размера зарплат работников или отсутствия налоговой задолженности. По его мнению, эти критерии не всегда свидетельствуют о реальной важности предприятия для государства.

"Критичность — это два основных пункта. Один — обороноспособность, и сюда входит всё. […] А вторая часть — это обеспечение жизни государства", — пояснил Корецкий.

К первому направлению он отнес предприятия оборонно-промышленного комплекса, производства, работающие на нужды армии, и других исполнителей оборонных заказов. Второе направление охватывает сферы, без которых невозможно повседневное функционирование страны, в частности энергетику, коммунальные услуги и поставки продуктов.

В то же время глава правительства признал, что у бизнеса есть аргументы в пользу сохранения бронирования, однако призвал учитывать положение военных, которые длительное время воюют на фронте.

"А если я военный и я четыре или пять лет нахожусь на фронте с ранениями […] и я говорю вам, как представителю бизнеса: „Можно я тоже заплачу и уйду? Вы воюйте, а мы бизнес забронируем", — отметил премьер, объясняя свою позицию относительно экономического бронирования.

Он добавил, что власти не собираются бесконечно откладывать решения, но готовы совершенствовать их с учетом конструктивной критики.

В настоящее время за нарушение правил воинского учета и законодательства о мобилизации предусмотрены административные штрафы от 17 000 до 25 500 гривен в особый период. За уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации также может наступать уголовная ответственность.

Самовольное оставление воинской части или места службы является отдельным правонарушением, ответственность за которое зависит от обстоятельств дела.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что тысячи украинских военнослужащих вернулись в свои подразделения после самовольного оставления части по упрощенной процедуре. В Министерстве обороны отметили, что это количество сопоставимо с личным составом двух-трех бригад, а значительная часть военных вновь приступила к выполнению боевых задач. После возобновления службы им восстановили денежное и иное обеспечение.