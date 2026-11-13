Квартиры для семей, потерявших дом из-за войны: как работает проект "Труха дарит жилье"

Семьи, потерявшие жилье из-за российских обстрелов и оккупации, нередко годами вынуждены арендовать жилье или жить во временных убежищах. Для таких семей в рамках благотворительного проекта "Труха дарит жилье" покупают квартиры и дома. Инициативу в 2024 году основал учредитель и владелец медиагруппы "Труха Украина" Максим Лавриненко, а покупки финансируют за счет прибыли телеграм-каналов.

Благотворительный проект "Труха дарит жилье". Источник: "Труха Украина"

За время работы проекта команда помогла семьям с разными жизненными обстоятельствами. Одним требовалось жилье с учетом инвалидности членов семьи, другие стремились поселиться там, где дети смогут учиться и жить после многочисленных переездов. Лавриненко рассказал о том, как происходит выбор квартиры и дальнейший путь – до передачи ключей и после.

От комнаты площадью 12 квадратных метров до собственной квартиры

Среди семей, которым помогает проект, – переселенцы из временно оккупированного Лисичанска. Их жилье разрушил российский ракетный удар, после чего семья годами жила в комнате площадью всего 12 квадратных метров в бывшем монастыре во Львовской области.

Отец двоих детей – ветеран войны и дважды переселенец. Мать имеет инвалидность из-за тяжелых осложнений сахарного диабета. При поиске квартиры команда учитывает не только количество комнат, но и удобство планировки для четырех человек, состояние здоровья родителей и условия безопасности в месте проживания.

В начале 2026 года собственное жилье получили также бабушка с инвалидностью и ее внук-сирота, которого женщина воспитывает одна. Семья выехала в Киев из Бахмутского района Донецкой области и тратила почти все небольшие доходы на аренду. Максим Лавриненко объясняет, что для получателей помощи важно учитывать финансовые возможности после переезда. Если квартира потребует значительного ремонта, семья может столкнуться с расходами, которые ей будет сложно покрыть.

Благотворительный проект "Труха дарит жилье". Источник: "Труха Украина"

При этом пожелания людей не ограничиваются площадью или расположением. Для семьи из Харьковской области, пережившей оккупацию, тяжелые ранения и потерю неродившегося ребенка, команда приобрела дом с садом. После рождения дочери супруги мечтали о собственном дворе, где можно выращивать фруктовые деревья.

Как находят подходящий вариант

Поиск недвижимости команда "Труха Україна" ведет в рамках определенного бюджета. Изучает предложения, сравнивает квартиры и договаривается с продавцами. По словам Лавриненко, даже привлекательное на первый взгляд предложение может оказаться неудачным – например, относительно недорогая квартира порой нуждается в ремонте, из-за которого общие расходы существенно возрастают. А хорошее жилье может располагаться слишком далеко от школы, к которой ребенок уже привык после нескольких вынужденных переездов.

Поэтому команда обсуждает возможные компромиссы с будущими владельцами. Последнее слово при выборе остается за семьей.

Лавриненко вспоминает и случай, когда покупка сорвалась после предварительных договоренностей. Команда уже подготовилась к оформлению документов, однако продавец изменил решение. Поиск пришлось начинать заново.

Документы, проверки и передача ключей

Когда подходящее жилье найдено, к работе подключаются юристы и нотариусы. Они сопровождают проверку документов, вопросы права собственности и оформление сделки.

Максим Лавриненко лично участвует в обсуждении покупок и передает ключи новым владельцам. Он также продолжает общаться с семьями после переезда.

По словам основателя проекта, ему запоминаются дети, которые начинают обживать собственные комнаты и строить планы на будущее. По собственному признанию, особенно он радуется, когда семьи приглашают на новоселье и рассказывают, как обустраиваются в своем новом жилье.

Справка

"Труха Україна" – медиагруппа Telegram-каналов, основателем и владельцем которой является Максим Лавриненко. Первый паблик появился в Харькове в 2019 году. Общая аудитория каналов группы превышает 8,7 млн подписчиков. Медиагруппа также реализует благотворительные инициативы, в частности поддерживает украинцев в сложных жизненных обстоятельствах и помогает более чем 30 подразделениям ВСУ.