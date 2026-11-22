Квартира разрушена полностью: в Днепре российский дрон влетел в десятиэтажку. Фото

В Днепре в жилом массиве Победа российский беспилотник повредил десятиэтажный дом. Одна из квартир фактически полностью разрушена, еще около двух десятков жилищ получили повреждения. При этом все жильцы остались живы и не пострадали.

О последствиях атаки сообщил городской голова Днепра Борис Филатов в своем Telegram-канале. Он также опубликовал кадры с места происшествия.

Разрушенная квартира после российской атаки. Источник: Telegram-канал Бориса Филатова

Комнаты квартиры после попад... Источник: Telegram-канал Бориса Филатова Развернуть

Одна из квартир в доме факти... Источник: Telegram-канал Бориса Филатова Развернуть

По словам Филатова, в одной из квартир пробило насквозь кровлю и потолок. Комнаты фактически превратились в груду бетона и пыли.

Из-за повреждения лифтовой, стены которой посекло осколками, в подъезде остановили лифт. Кроме того, в доме должны провести дополнительное техническое обследование.

Последствия российского удара. Источник: Telegram-канал Бориса Филатова

Последствия российского удара. Источник: Telegram-канал Бориса Филатова

Сейчас с жителями работают представители районной администрации. К помощи людям подключились также благотворители.

В Амур-Нижнеднепровском районе города российские атаки повредили окна в двух частных домах.

Напомним, утром 22 ноября российский беспилотник попал в жилую пятиэтажку в поселке Дымер Вышгородского района Киевской области. В результате удара возник пожар, а подъезд дома частично обрушился. Из-под завалов достали тело погибшей женщины, еще 15 человек, в том числе двое детей, считались пропавшими без вести. На месте продолжались поисково-спасательные работы.

Всего в ночь на 22 ноября российские войска запустили по Украине 186 ударных беспилотников разных типов, среди которых 72 реактивных. Силы противовоздушной обороны сбили или подавили 161 вражеский дрон. Попадания зафиксировали в 18 локациях, еще в шести упали обломки сбитых целей.

Под ударом оказалась и Днепропетровщина: оккупанты более десяти раз атаковали пять районов беспилотниками и авиабомбой. В Песчанской громаде Самаровского района вспыхнул пожар, а на Никопольщине и Криворожье пострадала инфраструктура.