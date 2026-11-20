Квартира за донат: в Украине стартовала национальная благотворительная кампания "Сбор под ключ"

"Сбор под ключ" – это совместная инициатива БФ "Рідні" и Национального реабилитационного центра UNBROKEN при поддержке девелоперской компании Avalon. Цель – собрать 60 млн грн, чтобы закрыть потребности обеих организаций "под ключ".

Каждый, кто присоединится к сбору, пожертвовав от 100 грн, получит шанс выиграть одну из двух квартир во Львове, которые девелопер предоставил для благотворительной инициативы. Больше пожертвований – больше возможностей: 200 грн – 2 шанса, 5 000 грн – 50 шансов, 10 000 грн – 100 шансов.

Благотворительный фонд "Рідні" уже 14 лет работает ради поддержки детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Именно поэтому средства, собранные в рамках благотворительной кампании, будут направлены на комплексную и долгосрочную помощь детям, потерявшим родителей из-за войны, и их опекунам: психологическую поддержку, социальное сопровождение, развитие жизненных навыков, социализацию, образование и самореализацию.

"Мы понимаем, насколько важна не только помощь в момент кризиса, но и долгосрочная поддержка, которая дает ребенку возможность развиваться, чувствовать опору и строить собственное будущее. Мы не можем изменить то, что пережили эти дети. Но вместе можем сделать так, чтобы их будущее определялось не только пережитой утратой", – убеждена CEO БФ "Рідні" Марьяна Романяк.

Для бесперебойной работы Центру UNBROKEN необходимо постоянное привлечение ресурсов: современного медицинского оборудования, медикаментов, расходных материалов и средств для реабилитации. "Сбор под ключ" даст центру возможность приобрести диагностическое и операционное оборудование, благодаря которому врачи смогут проводить сверхсложные вмешательства, обеспечивать качественную диагностику и создавать лучшие условия для восстановления людей, пострадавших вследствие войны.

"Мы каждый день видим, сколько усилий нужно, чтобы спасти человека после тяжелого ранения и помочь ему вернуться к активной жизни. И за каждой такой историей стоит огромная работа медицинской команды, а также ресурсы, без которых эта помощь была бы невозможна. Поддержка бизнеса, благотворительных фондов и обычных украинцев для нас чрезвычайно важна. Она позволяет отвечать на текущие потребности и развивать возможности центра, чтобы помогать еще большему количеству людей", – рассказывает CEO UNBROKEN и директор по коммуникациям Первого медобъединения Львова Ирина Заславец.

В 2026 году Avalon отмечает 12-летие на рынке. К этой дате девелоперская компания решила подарить две квартиры во Львове и создать дополнительную мотивацию присоединиться к сбору.

"Мы стремимся, чтобы эта инициатива стала примером того, как бизнес может использовать собственные возможности для создания большой ценности. Чтобы каждый донат был вкладом в важное дело и одновременно давал шанс получить собственное жилье во Львове", – отмечает Марта Герус, директор по маркетингу и продажам Avalon.

Одним из первых благотворительную кампанию "Сбор под ключ" поддержал Святослав Вакарчук. Уже 16 декабря состоится его благотворительный концерт во Львовской национальной опере. Все средства от продажи билетов будут направлены на сбор. Каждый купленный билет автоматически дает право на участие в розыгрыше.

Присоединиться к "Сбору под ключ" можно уже сейчас. Выберите сумму взноса от 100 грн, сделайте донат и станьте частью общего дела, которое поможет детям, потерявшим родителей из-за войны, и людям, проходящим путь восстановления после ранений. А заодно получите шанс выиграть одну из двух квартир во Львове.

Сделать взнос и присоединиться можно по ссылке.