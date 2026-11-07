Кушнер описал, какой видит архитектуру европейской безопасности с Украиной в ней: в Европе ответили

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер представил основные принципы будущей системы европейской безопасности, предусматривающей интеграцию Украины. Он также обозначил ее ключевые задачи.

Об этом Кушнер написал в соцсети X. Как сообщает POLITICO, американская инициатива вызвала скептицизм в европейских столицах: там опасаются, что она может отодвинуть союзников на второй план и усилить позиции российского диктатора Владимира Путина.

По словам спецпосланника, цель предложенного подхода – создать практические механизмы, которые будут учитывать интересы безопасности всех сторон, снижать риск будущих конфликтов и обеспечивать более стабильную и предсказуемую среду безопасности в Европе.

Кушнер обозначил пять ключевых составляющих будущей системы безопасности:

постоянные консультации по вопросам безопасности;

надежные каналы связи для реагирования на кризисные ситуации;

повышение прозрачности в военной сфере;

взаимные шаги для снижения риска эскалации;

долгосрочные механизмы обеспечения безопасности и стабильности в Европе.

Пост Кушнера в соцсети X. Источник: Скриншот

Он также подчеркнул, что любые договоренности должны полностью уважать суверенитет и территориальную целостность всех государств и их право самостоятельно принимать решения. Ни одна страна не должна иметь права вето на суверенный выбор другой, в том числе по вопросам собственной безопасности и участия в союзах.

В то же время НАТО останется центральным элементом коллективной обороны Европы, а новая инициатива, по словам Кушнера, должна развивать уже существующие институты и опираться на действующие обязательства.

Он также отметил, что консультации будут проходить в формате Shell Bay с участием Украины, НАТО, ЕС и европейских партнеров. К обсуждениям планируют привлечь и Россию – в рамках мирного переговорного процесса.

Как отреагировали в Европе

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас подчеркнула, что архитектура европейской безопасности уже существует, а ее основу составляют НАТО и Евросоюз. По ее словам, каждая из этих институций играет свою роль, а Украина должна стать частью этой системы.

"Мы должны убедиться, что Украина интегрирована в эту систему. Проблема остается неизменной: Россия продолжает нарушать договоры, на которых она основана... Путин не имеет права вето в вопросах европейской безопасности", – заявила Каллас.

В то же время, как пишет POLITICO, американское предложение вызвало скептицизм среди европейских чиновников. Журналисты издания поговорили с 12 дипломатами НАТО, представителями ЕС и чиновниками европейских стран. В частности, трое дипломатов Альянса сообщили, что союзников даже не предупредили о планах Вашингтона.

Один из представителей НАТО отметил, что сейчас неясно, в чем именно заключается инициатива Кушнера. По его словам, европейские страны опасаются, что Москва воспользуется дискуссиями о будущей системе безопасности, чтобы придать большую легитимность собственным требованиям и аргументам.

Другой высокопоставленный представитель европейской страны отметил, что формально предложение не содержит ничего неприемлемого. В то же время, по его словам, европейцы подозревают, что за ним может стоять совсем иной замысел.

Президент Литвы Гитанас Науседа также подчеркнул необходимость участия Европы в переговорах как о мире в Украине, так и о будущей архитектуре безопасности континента.

Еще одно беспокойство европейских союзников связано с пересмотром американского военного присутствия в Европе, который ожидается в декабре. Некоторые представители стран региона опасаются, что Вашингтон может связать этот вопрос с новой инициативой в сфере безопасности.

Один из дипломатов НАТО обратил внимание, что обсуждение будущего европейской безопасности при нынешнем присутствии американских войск существенно отличается от такого диалога в условиях их возможного сокращения или изменения. В то же время, по его словам, пока неизвестно, какой будет роль войск США в Европе в дальнейшем.

Напомним, ранее Дональд Трамп анонсировал подготовку "большой и прекрасной сделки, которая может касаться не только Украины, но и всей Европы. Об этом он заявил журналистам в Овальном кабинете Белого дома после встречи со спецпредставителем российского диктатора Кириллом Дмитриевым.

Американский президент не стал раскрывать детали будущих договоренностей, однако уточнил, что они будут касаться завершения войны в Украине. Заявление прозвучало накануне трехсторонних переговоров рабочих групп Украины, США и России, запланированных на 10–11 ноября в Абу-Даби.