"Куда ты лезешь?" В Ровенской области энергетики сняли с высоковольтных линий хомяка. Фото и видео

Сотрудники Ровнооблэнерго во время ремонта высоковольтной линии заметили и сняли хомяка, который оказался на проводе на высоте. Предполагают, что животное могло зацепиться, когда провод натягивали, и его не заметили.

Для спасения четвероногого провод обесточили и опустили на землю. Об необычном случае на работе рассказали на странице Ровнооблэнерго в Facebook и поделились видео.

Что известно

Во время ремонта воздушной линии 35 кВ в Ровенском районе сотрудники Ровнооблэнерго заметили на проводе четвероногого гостя. Точно неизвестно, как он там оказался, энергетики предполагают, что животное могло зацепиться за провод во время натяжки, и сначала его просто не заметили.

"Как видно на видео, наши сотрудники сначала предположили, что на проводе крыса, затем – что это бобр. Но, похоже, это был обычный хомяк", – отметили в сообщении.

Чтобы спасти четвероногого гостя, провод опустили, чтобы животное смогло спрыгнуть. И только после того, как пушистик благополучно оказался на земле, провод снова натянули и подали напряжение.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что во Львовской области грузовик сбил зубра, занесенного в Красную книгу Украины. ДТП произошло вечером 1 октября, когда животное выбежало на проезжую часть из леса. В результате столкновения зубр погиб, а грузовик получил повреждения.