Кривонос избежал вопросов о своем прошлом и злоупотреблениях НАБУ, не явившись на ВСК, – Шатхин

Директор НАБУ Семен Кривонос 23 ноября не явился на заседание парламентской ВСК под председательством Алексея Гончаренко, предпочтя командировку в Японию. Таким образом, без ответов остались вопросы о его прошлом и деятельности НАБУ.

Об этом написал политолог Александр Шатхин, комментируя неявку руководителя Бюро.

"Обществу было бы интересно все же услышать версию Семена Юрьевича об обстоятельствах подкупа избирателей, фиктивного усыновления, махинаций при ведении дел в Обуховском районе Киевской области", – отметил Шатхин.

Отдельно он поднял вопрос о том, действительно ли во время обысков в Офисе генпрокурора изъяли материалы о коррупции и злоупотреблениях сотрудников НАБУ. А также нет ли конфликта интересов в деле генерала СБУ Сергея Дуки, если ходатайство об избрании меры пресечения готовил детектив НАБУ, в отношении которого в прошлом году СБУ проводила следственные действия.

"Многие из них уже неделями и месяцами звучат в адрес главы Бюро. А значит, времени подготовиться к ответам было достаточно. И все же, видимо, не хватило", – подчеркнул Шатхин.

"Может, в Японии удастся выкроить момент, чтобы подготовиться. Ведь, судя по всему, глава ВСК Алексей Гончаренко все же будет настаивать на визите и заслушивании главы НАБУ", – отметил Шатхин.