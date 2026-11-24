Кривонос и Клименко избежали парламентской ВСК после неудобных вопросов, – Дойко

Директор НАБУ Семен Кривонос и руководитель САП Александр Клименко 23 ноября не явились на парламентскую ВСК Алексея Гончаренко. По мнению журналиста Сергея Дойко, командировки стали удобным способом избежать неудобных вопросов о деятельности антикоррупционных органов.

Об этом написал Сергей Дойко, украинский журналист и политический обозреватель, комментируя отсутствие руководителей НАБУ и САП на заседании.

"Это достаточно стандартная отговорка для чиновников, которые не хотят публично отчитываться перед депутатами и обществом", – отметил Дойко.

Он обратил внимание, что Кривонос и Клименко активно используют медиа для презентации громких расследований, однако побоялись публично ответить на вопросы парламентской комиссии.

"Такая прекрасная возможность выступить перед камерами, донести свою точку зрения по расследованиям, расставить акценты в важных антикоррупционных делах и ответить по всем уголовным делам о фиктивном усыновлении, подкупе избирателей. Однако нет", – подчеркнул Дойко.

Глава ВСК Алексей Гончаренко повторно пригласил руководителей НАБУ и САП на заседание.