Кому ни при каких обстоятельствах не предоставят отсрочку от мобилизации: перечень специальностей

Право на отсрочку от мобилизации зависит от условий трудоустройства, военного учета и статуса работника. Некоторые специальности, подлежащие военному учету, также исключают возможность получения отсрочки.

ТСН.ua рассказал, кто может претендовать на отсрочку и какие специальности, подлежащие воинскому учету, являются препятствием для ее получения.

Требования к работнику

Статус критически важного предприятия сам по себе не означает, что можно забронировать весь персонал. Работник должен соответствовать установленным требованиям.

Прежде всего он должен быть официально трудоустроен по трудовому договору или контракту. Работа по гражданско-правовому договору права на бронирование не дает. Это касается, в частности, индивидуальных предпринимателей, сотрудничающих с компаниями по таким договорам, а также гиг-специалистов.

Кандидат на зачисление в резерв также должен иметь статус военнообязанного и состоять на воинском учете. Предприятие не может включить в соответствующие списки человека, не имеющего необходимого статуса военнообязанного.

Предыдущая военная служба при этом не является обязательным условием. В то же время отсутствие надлежащего военного учета может стать причиной отказа в оформлении бронирования.

Другая отсрочка

Отдельное ограничение действует в отношении военнообязанных, которые уже имеют действующую отсрочку от мобилизации по другому основанию.

В частности, предприятие не сможет забронировать работника, который уже пользуется отсрочкой в связи с обучением на дневной форме, самостоятельным воспитанием несовершеннолетнего ребенка или содержанием детей-сирот.

Законодательство не предусматривает одновременного оформления нескольких отсрочек для одного человека. Такое ограничение, в частности, упоминается в письме Министерства экономики от 8 марта 2022 года № 2714-20/9420-03.

Дефицитные специальности

Отдельным препятствием для бронирования является наличие у работника дефицитной военно-учетной специальности. В таком случае даже официальное трудоустройство на критически важном предприятии не гарантирует получения отсрочки.

Перечень специальностей, на которые распространяется соответствующее ограничение, приведен в письме Министерства обороны от 11 марта 2022 года № 220/1469.

В него входят:

операторы боевых машин пехоты – код 121;

операторы боевых машин десанта – код 122;

танкисты средних танков – код 113;

танкисты танков с ракетно-пушечным вооружением – код 117;

специалисты по пушкам калибра 152 мм – код 133;

специалисты по самоходным пушкам калибра 152 мм – код 134;

специалисты по самоходным орудиям калибра от 76 до 130 мм – код 136;

специалисты по противотанковым пушкам – код 137;

снайперы – код 110;

специалисты по радиотехническим средствам управления оперативно-тактическими ракетами – код 065;

специалисты по радиотехническим средствам управления зенитными ракетами малой дальности – код 071.

Военно-учетную специальность работника работодатель может проверить по его военному билету. Именно соответствие военно-учетных данных установленным требованиям имеет значение при оформлении бронирования.

Документы для бронирования

Для оформления бронирования руководство предприятия должно подготовить необходимые документы и подать предложения относительно работников, которых планируется забронировать.

К сопроводительному письму необходимо приложить копию приказа о приеме конкретного работника на работу или копию его трудового договора. Также требуется копия протокола собрания компании, на котором был избран руководитель, подающий документы на бронирование.

После проверки документов Министерство экономики Украины принимает решение о бронировании и определяет срок действия отсрочки. Она не может предоставляться более чем на шесть месяцев.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как в В Украине с 18 октября изменятся правила получения отсрочки от мобилизации: кого это коснется