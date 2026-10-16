Когда в Украине прекратятся дожди: синоптик рассказала об изменении погоды. Карта

В Украине на выходных, 17 и 18 октября, ожидается облачная погода, периодически будут идти дожди и возможен туман. Температура воздуха в большинстве областей прогнозируется на уровне +10...+15 градусов.

Однако уже со следующей недели должно потеплеть, а дожди прекратятся. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко в посте на Facebook.

"Ближайшие выходные в Украине будут влажными, с периодическими дождями, облачной погодой и туманами", – написала синоптик.

Погода в субботу, 17 октября

В субботу, по прогнозу Диденко, наиболее вероятны и даже умеренные дожди в южной части Украины, на остальной территории будет либо облачно, либо небольшие осадки.

Прохладнее всего будет в западных областях, днем всего +7...+11 °, в то время как на востоке ожидается самая теплая погода – +18...+23 ° тепла. В целом в большинстве областей прогнозируется +10...+15 градусов.

Погода в воскресенье, 18 октября

По словам синоптика, в воскресенье дождей станет больше, и практически повсеместно они будут от небольших до умеренных.

Температура воздуха в воскресенье не будет подвергаться особым колебаниям.

Погода в Киеве

Для киевлян более благоприятной будет погода в субботу: без существенных осадков, +15–+17 °, а в воскресенье пройдет дождь, поэтому ощущение прохлады усилится.

На следующей неделе, ориентировочно со вторника-среды, синоптическая ситуация в Украине выровняется, атмосферное давление поднимется, дожди прекратятся, а температура воздуха повысится.

"Дождемся лучших погодных условий вместе!" – написала синоптик

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что климатологи подвели итоги лета 2026 года в Киеве. В течение трех месяцев было зафиксировано несколько температурных рекордов, но этот период вошел в пятнадцатку самых теплых за всю историю наблюдений.