Когда сажать озимый лук: лучшие дни в октябре и ноябре

Озимый лук — отличное решение для тех, кто хочет сократить весенние хлопоты на огороде и к тому же собрать урожай раньше. А подзимняя посадка этого овоща может оказаться действительно несложным делом, если соблюдать несколько правил.

Главное здесь – правильно выбрать момент: севок должен успеть пустить корни и укорениться в земле, но ни в коем случае не выпустить зеленые стрелки до первых заморозков. И некоторые огородники, вычисляя идеальный момент, сверяются с лунным календарем. Какие даты для посева озимого лука будут удачными до конца осени, рассказало издание VSN. А также дало несколько советов, как сделать все правильно.

Октябрьские дни для посадки

Некоторые огородники считают, что при выборе момента для посадки озимого лука важно учитывать фазы Луны. В октябре они распределяются следующим образом:

до 9 октября – Луна убывает;

Луна убывает; 10 октября — новолуние;

— новолуние; 11–25 октября — Луна растет (18 октября — первая четверть);

— Луна растет (18 октября — первая четверть); 26 октября — полнолуние;

— полнолуние; 27–31 октября — убывающая Луна.

Согласно традиционным рекомендациям лунного календаря, для работы с озимым луком лучше всего подходят периоды до 9 числа, а также последние дни месяца – с 27 по 31 октября. То есть в периоды убывающей Луны. Сам день полнолуния (26 октября) обычно считается неудачным для любых посадок.

Однако слепо следовать календарю не стоит. Если октябрь оказался аномально тёплым, спешить с заделыванием семян в землю не следует: лук должен успеть сформировать корневую систему, но не должен активно наращивать зелёное перо перед зимой.

Правильно посеянный осенью л... Источник: Unsplash Развернуть

Ноябрьские ориентиры

Последний месяц осени принесет следующие изменения фаз Луны:

1 ноября – последняя четверть;

последняя четверть; 1–8 ноября – Луна убывает;

– Луна убывает; 9 ноября – новолуние;

– новолуние; 10–23 ноября — Луна растет (17 ноября — первая четверть);

— Луна растет (17 ноября — первая четверть); 24 ноября – полнолуние;

– полнолуние; 25–30 ноября — убывающая Луна.

По лунному календарю для посадки лука можно ориентироваться на 1–8 и 25–30 ноября. А вот 9 ноября (новолуние) и 24 ноября (полнолуние) посадочные работы традиционно откладывают.

Однако в ноябре ещё важнее следить за погодой. Если почва уже промерзает или ожидается резкое похолодание, откладывать посадку ради определённой фазы Луны не стоит.

Как выбрать правильный момент

Для озимого лука важно, чтобы до наступления стабильных морозов оставалось время на укоренение. Вот на что стоит обратить внимание:

Если осенью держится длительная теплая погода, посадку лучше отложить, чтобы луковицы не начали активно прорастать.

Слишком поздняя посадка в холодную и промерзшую почву затруднит укоренение.

Перед посадкой следует подготовить грядку на хорошо освещенном месте с рыхлой почвой и без застоя воды.

Севок высаживают в бороздки и засыпают землёй; в сухую погоду почву слегка увлажняют, но не переувлажняют.

Что важнее фаз Луны

Лунный календарь можно использовать как дополнительный ориентир, если вы привыкли планировать садовые работы по фазам Луны. Однако успешная зимовка озимого лука в гораздо большей степени зависит от правильно выбранного срока посадки, состояния почвы, сорта и погодных условий.

Поэтому даже если календарь показывает благоприятный день, а на улице необычно тепло, спешить с посадкой не нужно. И наоборот — если погода ухудшается, не стоит ждать конкретной даты из лунного календаря.

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