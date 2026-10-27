Когда сажают озимый лук: благоприятные даты в ноябре

Озимый лук высаживают осенью, чтобы до наступления морозов он успел укорениться, но не начал активно расти. Если правильно выбрать время, весной грядка быстрее пойдет в рост и даст ранний урожай.

Впрочем, торопиться с посадкой овоща тоже не стоит – это может привести к появлению ростков, которые пострадают от холода. Именно поэтому некоторые огородники предпочитают ориентироваться не только на погоду и продолжительность дня, но и на рекомендации лунного календаря, который подсказывает благоприятные дни для работы на грядках. Как правильно учесть все факторы, рассказало издание "На пенсии".

Когда в конце октября сажать озимый лук

Вторая половина октября считается удачным временем для посадки озимого лука. В 2026 году фазы Луны в этот период распределятся так:

25 октября – растущая Луна;

26 октября – полнолуние;

27-31 октября – убывающая Луна.

Согласно традиционным рекомендациям лунного календаря, корнеплоды и другие овощи, которые растут под землей, часто советуют сажать на убывающую Луну. Поэтому для посадки озимого лука можно рассмотреть 27, 28, 29, 30 и 31 октября.

Однако не стоит ждать определенной календарной даты, если погодные условия уже благоприятны для посадки. Обычно лук высаживают за 2-3 недели до наступления устойчивых морозов. Этого времени достаточно, чтобы севок укоренился, но не успел пойти в активный рост. Конкретные сроки зависят от климата региона и осенней погоды.

При посадке озимого лука важ... Источник: Pexels Развернуть

Какие дни ноября 2026 года выбрать для посадки лука

Ноябрь, если осень теплая, тоже подходит для посадки озимого лука. В ноябре 2026 года фазы Луны выпадут на такие даты:

1 ноября – последняя четверть;

1-8 ноября – убывающая Луна;

9 ноября – новолуние;

10-16 ноября – растущая Луна;

17 ноября – первая четверть;

18-23 ноября – растущая Луна;

24 ноября – полнолуние;

25-30 ноября – убывающая Луна.

Если следовать традиционным рекомендациям лунного календаря, для посадки озимого лука можно выбрать периоды с 1 по 8 или с 25 по 30 ноября.

Однако с ноябрьской посадкой связано больше рисков. Если земля уже промерзла или синоптики прогнозируют сильные морозы, высаживать лук может быть поздно. Поэтому прежде всего оцените состояние почвы и погодные условия, а уже потом сверяйтесь с календарем.

Как правильно посадить лук под зиму

Чтобы в следующем сезоне получить хороший урожай, важно не только вовремя высадить севок, но и правильно подготовить грядку.

Выберите солнечный участок. Лук плохо переносит застой воды, поэтому не стоит сажать его там, где почва надолго остается мокрой после дождей или таяния снега.

Подготовьте почву. Разрыхлите землю, удалите сорняки и при необходимости внесите зрелый компост. Свежий навоз непосредственно перед посадкой использовать не рекомендуется.

Переберите севок. Для посадки оставляйте только сухие, здоровые луковички без следов гнили, пятен и механических повреждений. Мягкие или подозрительные экземпляры лучше сразу выбросить.

Для посадки оставляйте только сухие, здоровые луковички без следов гнили, пятен и механических повреждений. Мягкие или подозрительные экземпляры лучше сразу выбросить. Соблюдайте необходимую глубину. Обычно луковички засыпают так, чтобы над их верхушками было примерно 2-3 см почвы. В легкую землю их можно сажать немного глубже.

Обычно луковички засыпают так, чтобы над их верхушками было примерно 2-3 см почвы. В легкую землю их можно сажать немного глубже. Оставляйте достаточно места. В зависимости от размера севка и того, для чего выращивают лук, между луковичками стоит оставлять примерно 5-8 см, а между рядами – 20-25 см.

После завершения посадки грядку можно укрыть мульчей из сухих листьев, соломы или другого подходящего материала. Такая защита особенно уместна в регионах, где зимой выпадает мало снега.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как выращивать зимой свежий укроп на подоконнике.