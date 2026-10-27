Когда сажают озимый лук: благоприятные даты в ноябре
Посадку озимого лука многие...
Источник: Annie Japaud
Развернуть
Озимый лук высаживают осенью, чтобы до наступления морозов он успел укорениться, но не начал активно расти. Если правильно выбрать время, весной грядка быстрее пойдет в рост и даст ранний урожай.
Впрочем, торопиться с посадкой овоща тоже не стоит – это может привести к появлению ростков, которые пострадают от холода. Именно поэтому некоторые огородники предпочитают ориентироваться не только на погоду и продолжительность дня, но и на рекомендации лунного календаря, который подсказывает благоприятные дни для работы на грядках. Как правильно учесть все факторы, рассказало издание "На пенсии".
Когда в конце октября сажать озимый лук
Вторая половина октября считается удачным временем для посадки озимого лука. В 2026 году фазы Луны в этот период распределятся так:
- 25 октября – растущая Луна;
- 26 октября – полнолуние;
- 27-31 октября – убывающая Луна.
Согласно традиционным рекомендациям лунного календаря, корнеплоды и другие овощи, которые растут под землей, часто советуют сажать на убывающую Луну. Поэтому для посадки озимого лука можно рассмотреть 27, 28, 29, 30 и 31 октября.
Однако не стоит ждать определенной календарной даты, если погодные условия уже благоприятны для посадки. Обычно лук высаживают за 2-3 недели до наступления устойчивых морозов. Этого времени достаточно, чтобы севок укоренился, но не успел пойти в активный рост. Конкретные сроки зависят от климата региона и осенней погоды.
При посадке озимого лука важ...
Источник: Pexels
Развернуть
Какие дни ноября 2026 года выбрать для посадки лука
Ноябрь, если осень теплая, тоже подходит для посадки озимого лука. В ноябре 2026 года фазы Луны выпадут на такие даты:
- 1 ноября – последняя четверть;
- 1-8 ноября – убывающая Луна;
- 9 ноября – новолуние;
- 10-16 ноября – растущая Луна;
- 17 ноября – первая четверть;
- 18-23 ноября – растущая Луна;
- 24 ноября – полнолуние;
- 25-30 ноября – убывающая Луна.
Если следовать традиционным рекомендациям лунного календаря, для посадки озимого лука можно выбрать периоды с 1 по 8 или с 25 по 30 ноября.
Однако с ноябрьской посадкой связано больше рисков. Если земля уже промерзла или синоптики прогнозируют сильные морозы, высаживать лук может быть поздно. Поэтому прежде всего оцените состояние почвы и погодные условия, а уже потом сверяйтесь с календарем.
Как правильно посадить лук под зиму
Чтобы в следующем сезоне получить хороший урожай, важно не только вовремя высадить севок, но и правильно подготовить грядку.
- Выберите солнечный участок. Лук плохо переносит застой воды, поэтому не стоит сажать его там, где почва надолго остается мокрой после дождей или таяния снега.
- Подготовьте почву. Разрыхлите землю, удалите сорняки и при необходимости внесите зрелый компост. Свежий навоз непосредственно перед посадкой использовать не рекомендуется.
- Переберите севок. Для посадки оставляйте только сухие, здоровые луковички без следов гнили, пятен и механических повреждений. Мягкие или подозрительные экземпляры лучше сразу выбросить.
- Соблюдайте необходимую глубину. Обычно луковички засыпают так, чтобы над их верхушками было примерно 2-3 см почвы. В легкую землю их можно сажать немного глубже.
- Оставляйте достаточно места. В зависимости от размера севка и того, для чего выращивают лук, между луковичками стоит оставлять примерно 5-8 см, а между рядами – 20-25 см.
После завершения посадки грядку можно укрыть мульчей из сухих листьев, соломы или другого подходящего материала. Такая защита особенно уместна в регионах, где зимой выпадает мало снега.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, как выращивать зимой свежий укроп на подоконнике.