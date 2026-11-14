Когда повестку по почте считают доставленной и что грозит за ее игнорирование: объяснение

В Украине повестку от территориального центра комплектования могут считать врученной даже тогда, когда человек фактически не забрал письмо с почты. Такой механизм предусматривает правительственное постановление №560, которое определяет порядок почтового оповещения военнообязанных.

Юридическим подтверждением доставки может стать отметка почтового оператора об отказе получить отправление или отсутствии адресата по месту жительства. Как работает эта процедура и какие последствия может иметь игнорирование повестки, объяснили в Сумском ТЦК и СП.

Как отправляют повестки по почте

Территориальные центры комплектования отправляют повестки исключительно заказными письмами. К отправлению прилагают опись вложения и уведомление о вручении.

Письмо направляют по адресу, который известен ТЦК. Если военнообязанный не обновил свои учетные данные, повестку могут отправить по месту официальной регистрации, даже если фактически человек там уже не проживает.

После поступления письма в почтовое отделение сотрудник должен позвонить получателю или оставить бумажное извещение в его почтовом ящике. С момента получения такого уведомления у человека есть три рабочих дня, чтобы забрать отправление.

Само извещение о поступлении письма еще не означает, что повестка вручена. Юридическое значение имеют дальнейшие действия получателя и отметки почтового оператора.

В каких случаях повестку считают врученной

Законодательный механизм предусматривает три ситуации, в которых оповещение считается успешным.

Первый случай – человек лично приходит в почтовое отделение и забирает заказное письмо. Датой вручения тогда считается день, когда отправление выдали получателю.

Второй – гражданин приходит на почту, но отказывается получать письмо. В таком случае датой вручения становится день, когда работник почты зафиксировал отказ в системе.

Третий случай – человек не забирает письмо в течение трех рабочих дней после получения уведомления. Тогда почтальон делает отметку об отсутствии адресата, конверт возвращают в ТЦК, а дата проставления соответствующего штампа считается днем вручения повестки.

Что будет, если не забирать письмо из ТЦК

Важно различать дату вручения повестки и дату, когда военнообязанный должен явиться в территориальный центр комплектования. Они не совпадают: конкретные время и день явки указывают непосредственно в повестке.

Поэтому отказ от получения письма или его невыкуп не освобождает от статуса оповещенного лица. Даже если человек фактически не видел документ, при установленных условиях повестку могут считать врученной.

Из-за этого военнообязанный рискует не знать, на какую именно дату назначена явка в ТЦК, и пропустить ее. Игнорирование вызова может привести к штрафу.

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