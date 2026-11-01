Когда начинается Рождественский пост в 2026 году: дата

У православных христиан подготовка к Рождеству начинается не с украшения елки, а с Рождественского поста. А из-за перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь его даты несколько сместились.

OBOZ.UA рассказывает, когда теперь начинается Рождественский пост и сколько он длится. А также о правилах питания в этот период и о том, как правильно отмечать праздники, которые выпадают на это время.

Сколько продлится Рождественский пост 2026

По новому церковному календарю Рождественский пост начинается 15 ноября и длится по 24 декабря включительно. В народе пост называют Филипповкой – в честь апостола Филиппа, день памяти которого предшествует его началу. В течение 40 дней христиане готовятся к одному из самых важных праздников церковного года.

Отметим, что по старому календарю этот период начинался 28 ноября и длился до 6 января включительно. Некоторые религиозные общины в Украине до сих пор соблюдают пост именно в эти дни.

Что можно есть во время Рождественского поста

Рождественский сочельник так... Источник: Unsplash Развернуть

Рождественский пост считается более мягким, чем Великий, который предшествует Пасхе. Хотя полный запрет так же распространяется на мясо, яйца и молочные продукты, а также алкоголь, требования к употреблению рыбы и масла в это время не такие строгие.

Так, рыбные блюда и пищу с маслом можно употреблять каждые выходные, а также в праздники. В частности, в такие торжественные даты:

21 ноября – Введение во храм Пресвятой Богородицы;

– Введение во храм Пресвятой Богородицы; 6 декабря – день святителя Николая Чудотворца.

Поста перед Рождеством могут не придерживаться дети и пожилые люди, беременные женщины и кормящие матери. Также церковь разрешает употреблять скоромную пищу людям с хроническими заболеваниями и другими медицинскими ограничениями, военнослужащим, особенно тем, кто находится в зоне боевых действий, и людям, которые выполняют тяжелую физическую работу, находятся в дороге или оказались в сложных обстоятельствах. Верующим, которые могут воспользоваться этой послаблением, все же рекомендуют проконсультироваться со своим священником. А желающим поститься – с врачом.

Что едят в Сочельник

Главное торжественное событие рождественских празднований – Сочельник, который отмечают 24 декабря, тоже приходится на период поста. Именно поэтому традиционный семейный ужин должен состоять исключительно из постных блюд. Обычно весь день перед этим православные воздерживаются от еды, а с появлением на небе первой звезды садятся за стол, где их уже ждут кутья, узвар, постный борщ, голубцы с грибами, вареники с картофелем и грибами, приправленные маслом, квашеная капуста, различные салаты и так далее.

Пост завершается непосредственно в день Рождества – 25 декабря. В эту дату все пищевые ограничения снимаются.

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