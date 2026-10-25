Когда обрезать виноград перед зимой: советы новичкам

Осенний уход за виноградом предполагает не только подготовку к морозам, но и правильную обрезку побегов. Однако несвоевременная обрезка может ослабить куст и сделать его более уязвимым к зимним холодам.

Особенно осторожными нужно быть с молодыми саженцами, которые еще не успели хорошо укорениться. Когда лучше всего браться за секатор и каких ошибок избегать, рассказывает Trojmiasto.pl.

Когда лучше всего обрезать виноград осенью

Оптимальным периодом для осенней обрезки винограда считается вторая половина октября и ноябрь. Однако спешить не стоит, поскольку точное время зависит от погоды и завершения вегетации.

Главный ориентир – полное опадание листьев. Это свидетельствует о переходе растения в состояние покоя. К этому моменту побеги должны прекратить активный рост и достаточно одревеснеть.

Слишком ранняя обрезка может нарушить естественную подготовку винограда к зимовке. В то же время чрезмерное укорачивание лозы накануне сильных морозов повышает риск повреждения растения холодом.

Для работы нужно выбрать сухой день с плюсовой температурой. Не рекомендуется обрезать виноград во время дождя, тумана или мороза. Чрезмерная влажность повышает риск развития грибковых заболеваний, а промерзшая древесина становится хрупкой и легко повреждается.

Какие побеги винограда нужно удалить перед зимой

Осенняя обрезка прежде всего носит санитарный характер. Ее задача – избавить растение от поврежденных и ненужных частей, не ослабляя куст перед холодами.

Перед зимой стоит убрать:

Больные побеги , в частности пораженные мучнистой росой, серой гнилью и другими грибковыми заболеваниями.

, в частности пораженные мучнистой росой, серой гнилью и другими грибковыми заболеваниями. Сухие и сломанные ветки , которые уже не смогут нормально развиваться.

, которые уже не смогут нормально развиваться. Тонкие зеленые приросты , которые не успели одревеснеть.

, которые не успели одревеснеть. Лишние побеги, которые загущают куст, перекрещиваются или мешают его укрытию.

Для обрезки нужно использовать острый и продезинфицированный секатор. Тупой инструмент может раздавливать ткани и оставлять неровные срезы, через которые легче проникают возбудители заболеваний.

Важно также не обрезать все побеги до одинаковой длины. Способ формирования винограда зависит от сорта и конструкции опоры, на которой он растет.

Нужно ли обрезать молодой виноград осенью

Молодые кусты требуют особенно осторожного ухода. Виноград первого и второго года после посадки лучше не подвергать сильной осенней обрезке, поскольку растение еще формирует корневую систему и приспосабливается к условиям выращивания.

Также стоит быть осторожными с сортами, которые плохо переносят низкие температуры. Сильное укорачивание побегов перед зимой может повысить риск их вымерзания.

Опытные садоводы советуют основную формирующую обрезку перенести на конец зимы или раннюю весну. Осенью можно ограничиться удалением поврежденных частей куста и оставить запас длины побегов на случай морозов.

Как защитить виноград после обрезки

Даже правильно проведенная процедура не гарантирует, что растение легко перенесет зиму. Морозостойкость зависит от сорта, возраста куста, вызревания древесины и местных погодных условий.

Для дополнительной защиты у основания винограда можно сформировать небольшой земляной холмик. Побеги морозочувствительных сортов при необходимости снимают с опор, осторожно пригибают к земле и укрывают соломой, агроволокном или другим подходящим материалом.

При этом укрытие не должно накапливать избыточную влагу, иначе под ним могут возникнуть благоприятные условия для загнивания растения.

Что делать, если не успели обрезать виноград осенью

Если до наступления устойчивых морозов обрезать виноград не удалось, лучше отложить процедуру до конца зимы или начала весны. Не нужно пытаться укоротить промерзшие побеги, поскольку это может привести к повреждению древесины.

Весеннюю обрезку желательно провести до начала активного сокодвижения. Если опоздать, на срезах может появиться жидкость – явление, известное как "плач лозы".

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