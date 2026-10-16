Когда будет Хэллоуин в 2026 году: меняется ли дата праздника

Каждый год в конце октября улицы, магазины и дома украшают тыквами, паутиной и жуткими фигурками. Люди наряжаются в костюмы ведьм, привидений и других фантастических персонажей, устраивают вечеринки и угощают друг друга сладостями.

Все это — традиции Хэллоуина, который давно стал популярным далеко за пределами стран своего происхождения. OBOZ.UA рассказывает, на какую дату приходится Хэллоуин в 2026 году и как возник этот необычный праздник.

Какого числа будет Хэллоуин в 2026 году

У Хэллоуина есть неизменная дата — 31 октября. В 2026 году это суббота, поэтому желающие отметить праздник смогут устроить тематические развлечения в выходной день.

Хэллоуин ежегодно отмечают накануне Дня всех святых, который в западной христианской традиции приходится на 1 ноября.

Древние верования, с которых началась история Хэллоуина

Корни праздника уходят в древние времена. Одним из его исторических предшественников считается Самайн — кельтский праздник, связанный с завершением сбора урожая и переходом от тёплого времени года к холодному.

В кельтских верованиях этот период имел особое значение. Люди полагали, что граница между миром живых и загробным миром становится более тонкой, а духи могут приближаться к человеческим жилищам.

С этим временем года связывали разнообразные обряды и народные предания. В то же время исследователи отмечают, что современный Хэллоуин нельзя считать прямым воссозданием древнего Самайна. За многие века обычаи неоднократно менялись, а часть представлений о древних традициях основана на более поздних свидетельствах.

Почему праздник называется Хэллоуином

Своё современное название Хэллоуин получил благодаря христианскому календарю. В западной церковной традиции 1 ноября отмечают День всех святых, а вечер 31 октября называли All Hallows' Eve.

В переводе это означает "вечер накануне Дня всех святых". Со временем длинное английское название сократилось до Halloween.

Так на протяжении веков переплелись народные обычаи, древние сезонные верования и христианские традиции. Именно это сочетание в значительной степени сформировало праздник, который мы знаем сегодня.

Как тыквы и костюмы стали символами Хэллоуина

Значительное влияние на современное празднование оказали переселенцы из Европы, прежде всего из Ирландии. В XIX веке они привезли в Соединенные Штаты свои обычаи, легенды и праздничные обряды.

В частности, традиция изготавливать фонари с вырезанными лицами существовала ещё до появления привычных нам тыквенных украшений. В Ирландии для этого использовали репу и другие корнеплоды. В Америке их постепенно заменили тыквами, которые было легче обрабатывать.

В течение XX века Хэллоуин всё больше приобретал развлекательный характер. Особенно популярным стал обычай, когда дети в костюмах ходят от дома к дому и просят сладости, произнося "trick or treat".

Благодаря кино, телевидению и массовой культуре американские традиции распространились по всему миру. Сегодня Хэллоуин ассоциируется не только с мистическими историями, но и с возможностью проявить фантазию, украсить дом и весело провести время с друзьями.

В Украине Хэллоуин также приобрел популярность, особенно среди молодежи. Хотя он не относится к официальным государственным праздникам, в конце октября часто организуют костюмированные вечеринки, тематические мероприятия и развлечения для детей.

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