Когда День святого Николая: точная дата в 2026 году

День святого Николая – один из самых любимых зимних праздников украинцев, которого дети с особым нетерпением ждут. В этот день малыши традиционно получают сладости и подарки, а взрослые стараются подарить близким немного радости и тепла.

После перехода украинских церквей на новый календарь дата праздника изменилась, поэтому в некоторых семьях до сих пор возникает путаница. Как напоминает OBOZ.UA, в 2026 году святого Николая будут чествовать в начале декабря.

Когда празднуют День святого Николая в 2026 году

В 2026 году День святого Николая приходится на воскресенье, 6 декабря. Именно эта дата указана в новоюлианском церковном календаре, которым пользуются Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь.

По обычаю, подарки детям готовят вечером 5 декабря, чтобы на следующее утро они нашли приятные сюрпризы под подушкой.

Раньше праздник отмечали 19 декабря. Однако после календарной реформы, вступившей в силу 1 сентября 2023 года, большинство неподвижных церковных праздников начали отмечать на 13 дней раньше.

Кто такой святой Николай

Николай Чудотворец, известный также как Николай Мирликийский, – христианский святой, живший в III–IV веках. Он был епископом города Миры в Ликии, расположенного на территории современной Турции.

С его именем связано немало преданий о милосердии, щедрости и помощи нуждающимся. Согласно легендам, Николай поддерживал бедные семьи, помогал обездоленным и нередко творил добрые дела тайком, не стремясь получить вознаграждение или благодарность.

Одна из самых известных историй рассказывает о трех девушках, у отца которых не было денег на приданое. Узнав о тяжелом положении семьи, Николай тайно передал ей золото, благодаря чему девушки смогли избежать нищеты.

Именно с подобными преданиями связывают традицию незаметно оставлять подарки, которая со временем стала неотъемлемой частью праздника.

В христианстве святого Николая считают покровителем детей, путешественников, моряков и людей, нуждающихся в помощи.

Традиции Дня святого Николая в Украине

Самый известный обычай этого праздника – оставлять детям подарки ночью, пока они спят. Утром 6 декабря малыши находят под подушками сладости, игрушки, книги или другие желанные вещи.

Особенно популярны николайчики – традиционное праздничное печенье, которое часто выпекают в форме звездочек, ангелов или других рождественских символов. Его украшают глазурью и дарят детям и близким.

Еще одна давняя традиция – писать письма святому Николаю. Дети рассказывают о своих желаниях, вспоминают добрые поступки и просят исполнить самые заветные мечты. Для многих семей подготовка таких писем становится особым предпраздничным ритуалом.

В школах, детских садах и культурных учреждениях к празднику устраивают тематические спектакли, творческие занятия и встречи со святым Николаем. Дети учат стихи, изготавливают украшения и знакомятся с украинскими праздничными обычаями.

Важной составляющей этого дня остается благотворительность. Накануне праздника украинцы организуют сборы подарков для детей из малообеспеченных семей, поддерживают детские дома и помогают людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Главная идея Дня святого Николая – не дорогие подарки, а искренность, доброта и забота о других. Именно поэтому праздник имеет особое значение не только для детей, но и для взрослых, напоминая, что даже небольшой добрый поступок может принести кому-то большую радость.

OBOZ.UA ранее писал о советах священника относительно поста и еды во время Рождественского поста.