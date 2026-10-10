Когда в Украине Черная пятница: дата в 2026 году

В конце ноября магазины традиционно запускают одни из крупнейших распродаж года. Черная пятница давно стала привычным явлением и для украинских покупателей, хотя сама традиция зародилась в США.

OBOZ.UA сообщает, что в 2026 году Черная пятница приходится на 27 ноября. Именно эта дата считается основной для Black Friday в этом году.

Почему дата меняется каждый год

У Черной пятницы нет фиксированной даты. Ее проводят на следующий день после американского Дня благодарения, который отмечается в четвертый четверг ноября.

В 2026 году День благодарения приходится на 26 ноября, поэтому уже на следующий день, в пятницу 27 ноября, начинается традиционный период крупных распродаж.

Что обычно покупают в Черную пятницу

Распродажи могут охватывать практически все популярные категории товаров. Чаще всего акционные предложения появляются на:

смартфонах, ноутбуках и другой электронике;

бытовую технику;

одежду и обувь;

косметику и парфюмерию;

товары для дома;

детские товары;

книги и подарки.

Конкретный размер скидки каждый продавец определяет самостоятельно, поэтому одна и та же вещь в разных магазинах может стоить по-разному.

Как не попасться на поддельную скидку

Готовиться к Black Friday лучше заранее.

Если вы уже знаете, что хотите приобрести, стоит проверить обычную цену товара еще до начала акций. Так будет проще понять, действительно ли магазин снизил стоимость, а не просто добавил зачеркнутую "старую" цену.

Полезно также сравнивать предложения нескольких продавцов и обращать внимание не только на процент скидки, но и на конечную сумму.

Откуда взялось название "Черная пятница"

Самое известное объяснение связано с американским городом Филадельфией. В середине XX века полиция начала использовать название Black Friday для пятницы после Дня благодарения, когда город переполняли покупатели и туристы, а на дорогах возникали масштабные пробки.

Со временем это выражение утратило негативный оттенок и стало ассоциироваться прежде всего с сезонными распродажами.

OBOZ.UA предлагает узнать, какие уловки используют продавцы в Черную пятницу.