Когда будут магнитные бури в ноябре: названы опасные даты

Ноябрь 2026 года принесет переменную геомагнитную обстановку. Повышенная геомагнитная активность ожидается уже в начале ноября.

Еще одна волна с повышением геомагнитной активности прогнозируется в конце месяца. Об этом свидетельствуют данные Центра прогнозирования космической погоды NOAA (SWPC).

Общий прогноз космической погоды

Предварительный прогноз солнечной активности и возможных возмущений магнитного поля Земли на последний месяц осени показал относительно спокойную ситуацию с магнитными бурями. Согласно прогнозу космической погоды, опубликованному NOAA, в начале месяца ожидается повышенная геомагнитная активность с показателем Kp-индекса на уровне 4-5. Это указывает на вероятность слабых магнитных бурь или умеренных возмущений.

В дальнейшем ситуация стабилизируется, однако в течение месяца прогнозируются новые периоды колебаний. Исходя из представленных значений Planetary A Index и Largest Kp Index, повышенное внимание стоит обратить на следующие дни ноября:

1 ноября: Kp-индекс достигает отметки 4. Возможны небольшие геомагнитные возмущения, способные повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

9 ноября: Kp-индекс поднимается до 4. Ожидается кратковременное усиление геомагнитной активности.

17-18 ноября: В середине месяца прогнозируется еще одна волна с повышением Kp-индекса до 4. В эти дни показатели планетарного A-индекса достигают 20, что говорит об усилении солнечного ветра.

В остальные дни месяца показатели Kp-индекса будут находиться на спокойном или слабо возмущенном уровне.

Как улучшить самочувствие

Магнитные бури могут оказывать влияние на самочувствие, особенно у метеозависимых людей. Наиболее частые симптомы: головная боль, слабость, бессонница, раздражительность, снижение концентрации, повышение артериального давления или обострение хронических болезней.

Соблюдение элементарных правил поможет улучшить самочувствие во время магнитной бури. При этом не обязательно прибегать к определенному лечению, важно лишь соблюдать размеренный темп жизнедеятельности.

Режим и расслабление

Спите не менее 7–8 часов, желательно ложиться и вставать в одно и то же время. Отдыхайте больше, избегайте переутомления. Занимайтесь дыхательными упражнениями, йогой или медитацией. Ограничьте стрессовые ситуации – они могут усугубить симптомы.

Питание и вода

Пейте больше воды (1,5–2 л/сутки), чтобы поддержать давление и обмен веществ. Употребляйте легкую пищу, богатую калием и магнием: бананы, курагу, орехи, овсянку, зелень. Ограничьте кофе, алкоголь, жирное и соленое.

Физическая активность

Легкие прогулки на свежем воздухе (особенно утром). Избегайте интенсивных тренировок – организму нужен покой.

Действие магнитных бурь. Источник: meteoagent.com

Как писал OBOZ.UA, в мае 2026 года Европа и Китай вывели на орбиту спутник SMILE, предназначенный для исследования космической погоды. Аппарат будет изучать влияние солнечного ветра на Землю, что поможет ученым лучше понять природу солнечных и геомагнитных бурь.