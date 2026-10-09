Блог | Колония, культурный донор или украденное наследие? Почему опыт Украины не укладывается в привычные теории империализма

Исследователь из Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана Ульрих Гофмейстер опубликовал статью "Колониализм или колонизация? Или почему различия между Украиной и Средней Азией имеют значение".

Основная мысль: Россия стирала различия между русскими и украинцами, а не подчеркивала их. Учитывая это, Украина больше похожа на Ирландию, которая не является классической колонией, чем на Туркестан. По мнению Гофмейстера, "колониализм" как "правление различий" можно расширить так, чтобы он включал отношения между культурно родственными странами, такими как Россия и Украина. Однако в таком случае понятие "колониализма" теряет свою аналитическую ценность.

Как показывает сравнение с Центральной Азией, российское правление не было одинаковым в разных частях империи. Туркестан и Украина представляют собой две очень разные точки в широком спектре российского имперского правления. Если имперское правительство в Туркестане установило режим, основой которого было повсеместное разграничение между "русскими" и "коренными жителями", то ситуация в Украине в основном была совершенно иной.

Здесь это различие не было институционализировано, напротив, оно отрицалось в течение длительного времени. Украинцы все чаще подвергались попыткам насильственной русификации. Поэтому не статус Украины как колонии, а скорее отсутствие признания Украины как независимой нации со своим языком, политическими традициями и идентичностью лежало в основе полномасштабной агрессивной войны России с 2022 года. Хотя Украина была объектом российской колонизации, это не привело к колониализму.

Мне такой способ мышления кажется все же уязвимым.

Во-первых, Украина и Россия не всегда были культурно родственными странами. Это главный недостаток статьи. Украина выступила в роли культурного донора Российской империи как европейского государства. Чтобы завуалировать этот факт, Россия начала русифицировать все украинские элиты, именно поэтому она стирала различия. Если бы она их не стирала, Киев не стал бы колыбелью Российской империи. Не украинские элиты и не украинские массы осуществляли колонизацию. Ее осуществляли подданные российского царя или царицы, эти люди не считали себя украинцами.

Во-вторых, Украину колонизировали не только Россия, но и Польша, Венгрия, Румыния. Эти факты вообще остались вне поля зрения исследователя. Именно поляки и венгры подчеркивали различия. Румыны, несмотря на православную веру, также акцентировали прежде всего языковые различия. Так как же быть в этом случае? У них была классическая имперская политика или нет?

На мой взгляд, Украина подвергалась колониальной эксплуатации со стороны всех своих соседей. Однако случай российского колониализма особенький, поскольку Украина была донором именно европейской России. Понятно, что Туркестан никак не был донором России. Ирландия не была культурным и цивилизационным донором Великобритании.

Россия по отношению к Украине не является ни бесправным братом, ни бывшей женой, подвергающейся надругательству, как об этом писали историки. Украина для России – словно тот король Лир или мать, у которой отняли имя, образование, культурную почву для формирования европейского имиджа России. Без украинского прошлого, без Руси европейский имидж России был бы невозможен. Немцы лишь усовершенствовали все это и придали ему организационные формы (в российском варианте, искаженные взятками, пришедшими из другой – китайской традиции). В этом и заключается корень русско-украинского родства, но уже в XIX веке украинская и русская культуры разошлись и развивались отдельно, родственными они уже не были. Украинская культура стала сельской (незаметной в мире), а русская – имперской и великой, которой восхищается Запад.

Хорошо, что молодые европейские историки пишут об Украине. Интересно читать такие тексты.