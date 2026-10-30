Кого из мужчин в возрасте до 25 лет могут мобилизовать в ноябре: объяснение

По общему правилу, мужчины в возрасте от 18 до 24 лет не подлежат мобилизации. Однако есть исключения, согласно которым призыву в ноябре могут подлежать те, кто имеет статус военнообязанного.

Об этом заявил адвокат по военным делам Евгений Филипец. Он подчеркнул, что решающее значение имеет не возраст мужчины, а основания, по которым ему присвоили соответствующий статус.

Когда мужчины до 25 лет становятся военнообязанными

Законодательство предусматривает три категории воинского учета – призывники, военнообязанные и резервисты. Мужчины в возрасте до 25 лет, которые на законных основаниях получили статус военнообязанных, могут подпадать под другие правила мобилизации, чем те, кто состоит на учете как призывник.

Одной из причин изменения учетной категории может быть предыдущее решение военно-врачебной комиссии об ограниченной годности к службе.

Как объяснил юрист Евгений Филипец, часть мужчин в возрасте от 18 до 22 лет после такого медицинского осмотра могла получить статус военнообязанных. После отмены категории ограниченно годных они должны были повторно пройти ВЛК.

Если по результатам повторного осмотра мужчину признавали годным к военной службе, его военно-учетный статус мог стать основанием для мобилизации после достижения 25 лет.

Юрист также обозначил другие обстоятельства, при которых мужчины младше 25 лет могут относиться к категории военнообязанных.

В частности, речь идет о выпускниках военных кафедр, которым присвоили первичное офицерское звание. При определенных условиях их могут поставить на воинский учет в таком статусе еще до достижения 25-летнего возраста.

В эту категорию также могут попасть бывшие сотрудники Национальной полиции после увольнения со службы и изменения их учетного статуса.

Почему важно проверять свой статус в реестрах

Отдельно Филипец предостерег от возможных ошибок в электронных реестрах, из-за которых мужчина может получить некорректные сведения о своей категории воинского учета.

Чтобы избежать недоразумений, юрист порекомендовал:

– регулярно проверять данные в военно-учетных документах и сверять их с информацией в приложении Резерв+;

– в случае изменения статуса без понятных причин стоит обратиться в соответствующий орган, выяснить обстоятельства и добиться исправления возможных неточностей.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Украине готовят предложения по усилению ответственности за уклонение от мобилизации и самовольное оставление воинской части, среди возможных мер – арест счетов, ограничение водительских прав и расширение розыскных полномочий полиции.