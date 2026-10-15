Кого мобилизуют с 1 ноября, а кто может получить отсрочку: список категорий

В ноябре 2026 года процесс мобилизации в Украине продолжит опираться на ключевые критерии: возраст военнообязанного, его военно-учетную специальность, наличие боевого опыта и законных оснований для отсрочки. Мужчины, оформившие отсрочку в установленном порядке, принудительному призыву не подлежат.

Призыв осуществляется на основании мобилизационных задач и распоряжений Генерального штаба ВСУ, которые поступают в ТЦК и СП. OBOZ.UA выяснял, кого мобилизуют с 1 ноября, а кто может получить отсрочку.

Кого призовут в первую очередь

Документы Генштаба ВСУ определяют необходимое количество призывников, приоритетный возраст и требуемые специальности для доукомплектования подразделений. Поскольку такие распоряжения не публичны, определить точный перечень первоочередных категорий невозможно.

На практике мужчин в возрасте от 55 лет призывают значительно реже. Обычно их направляют в подразделения обеспечения, например, логистами или водителями.

Мужчины старше 50 лет могут быть назначены и на боевые должности, ведь закон этого не запрещает. Прежде всего в этом возрасте мобилизуют тех, кто имеет боевой опыт или дефицитную специальность (инженеры, медики, специалисты по ремонту техники).

Предельный возраст мобилизации

Законодательство четко разграничивает предельный возраст пребывания на военной службе в зависимости от звания и категории:

До 60 лет – рядовой, сержантский состав, а также младшие и старшие офицеры (мужчины в возрасте 59 лет все еще подлежат призыву).

До 65 лет – высший офицерский состав (генералы, бригадные генералы, генерал-майоры, генерал-лейтенанты).

По достижении предельного возраста граждане не подлежат призыву по мобилизации.

Кто имеет право на отсрочку

Право на отсрочку от призыва регулируется статьей 23 Закона Украины № 3543. Для ее получения недостаточно иметь основание. Его необходимо официально оформить и подтвердить документально.

Отсрочка предоставляется следующим категориям:

Лицам с инвалидностью – независимо от группы (как правило, на 6 или 12 месяцев).

Освобожденным из плена – гражданам, находившимся в российском плену или лишенным свободы в результате агрессии РФ.

Многодетным родителям – имеющим троих и более несовершеннолетних детей (при отсутствии задолженности по алиментам).

Отцам-одиночкам – самостоятельно воспитывающим несовершеннолетних детей.

Усыновителям – опекунам детей-сирот при наличии законных оснований.

Родителям детей с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями.

Ухаживающим за родственниками – при уходе за тяжелобольными родственниками или лицами с инвалидностью, если отсутствуют другие трудоспособные близкие.

Ухаживающим за родителями жены – если сама жена не может осуществлять уход и нет других близких родственников.

Родственникам погибших или пропавших без вести – если близкие родственники погибли или пропали без вести во время военной службы.

Студентам – обучающимся на дневной форме и получающим первое высшее образование.

Педагогам и преподавателям – работающим в учебных заведениях не менее чем на 0,75 ставки.

Мобилизация в Украине. Источник: Минобороны Украины

Напомним, Приморский районный суд Одессы вынес приговор девяти сотрудникам районного ТЦК и СП, причастным к издевательствам над украинцами. Их обвинили в незаконном удержании граждан и применении насилия во время мобилизационных мероприятий.

Ранее сообщалось, что Украине больше всего жалоб на нарушения во время мобилизации поступает из Днепропетровской, Одесской, Львовской и Закарпатской областей. Эти регионы уже не первый год остаются в числе лидеров по количеству обращений.

Как писал OBOZ.UA, ранее украинские правоохранители разоблачили должностных лиц территориальных центров комплектования (ТЦК), военно-медицинских комиссий (ВМК) и военных, причастных к схемам незаконного бронирования и исключения военнообязанных из учета. В результате некоторые главы ТЦК без каких-либо сбережений за год становились гривневыми миллионерами.