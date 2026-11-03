Клиника не работает, "скорую" продали: что известно о женщине, распространившей информацию о "незаконном" удержании военных под Киевом

Женщина, назвавшаяся владелицей медицинского учреждения, сегодня заявила о якобы незаконном удержании раненых военнослужащих. Однако журналисты выяснили, что клиника прекратила работу еще в 2023 году, а автомобиль скорой помощи, прибывший на место происшествия, продали в 2024-м. Речь идет о Валентине Молодой, связанной с несколькими общественными организациями и медицинскими компаниями.

Начальник управления превентивной деятельности ГУНП в Киевской области Борис Бреус рассказал журналистам "Слідства.Інфо", что именно эта женщина вызвала полицию к частному дому в Петропавловской Борщаговке. По словам правоохранителя, она начала распространять информацию о людях, которых якобы незаконно лишили свободы и которым срочно нужна медицинская помощь.

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Что выяснили журналисты

По информации "Слідства.Інфо", женщина представилась Валентиной и заявила, что в здании уже более 37 дней удерживают мужчину, перенесшего операцию. Всего, по ее словам, там находились четверо раненых. Скорую помощь якобы вызвали родственники людей, находившихся в доме.

Однако журналисты проверили информацию о клинике "Мед-престиж". По данным YouControl, общество с ограниченной ответственностью зарегистрировали в феврале 2012 года в Николаеве. Его владелец – гражданин Израиля Михаил Фурман, который ранее имел российское гражданство, но после начала полномасштабной войны отказался от него.

В разговоре со "Слідством.Інфо" Фурман подтвердил, что клиника прекратила деятельность еще в 2023 году. В то же время юридически компанию не закрыли.

По его словам, у предприятия было пять автомобилей скорой помощи. Одну машину передали николаевским военным, а остальные четыре продали. Автомобиль, который появился у дома в Петропавловской Борщаговке, был последним в этом списке. Его продали в 2024 году.

"Условия продажи были такими, что они снимут все наши логотипы "мед-престиж". Они не имеют права ездить с моей торговой маркой. И представляться владелицей она тоже не имеет права", – заявил Фурман.

49-летняя Валентина Молодая. Источник: Скриншот tiktok.com

Кто такая Валентина

"Следствие.Инфо" установило, что женщина, назвавшаяся владелицей "Мед-престиж", – 49-летняя Валентина Молодая. Согласно информации на ее странице в Instagram, она связана с клиникой пластической и эстетической хирургии "Молодая-Я".

По информации источников OBOZ.UA, Молодая также возглавляет и основала ряд общественных организаций и компаний. В частности, речь идет о таких структурах:

ОО "Всеукраинский альянс социально-патриотических проектов и национального развития "Плечом к плечу"";

Святошинскую районную в Киеве федерацию "Дзюдо и единоборств";

ОО "Международная ассоциация врачей-инъекционистов в области эстетической медицины";

ООО "Клиника "МОЛОДА-Я"".

Также, по информации источников издания, женщина позиционирует себя как журналистка-расследовательница.

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Также в соцсетях сообщают, что женщина, надевшая форму медика, месяц назад выходила на так называемую акцию протеста "за мирное соглашение с россией", которую хотели организовать во многих городах Украины.

Судебные дела

"Слідство.Інфо" также обратило внимание на судебную историю Валентины Молодой. В частности, в 2020 году в отношении нее зарегистрировали уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины – умышленное легкое телесное повреждение.

По информации журналистов, по этому делу женщина находилась в розыске. В июне 2026 года ее освободили от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.

Кроме того, в 2020 году у Молодой была задолженность перед АО "ДЕЛЬТА БАНК" на сумму более 112 тыс. грн.

В реестре судебных решений также есть материалы о других инцидентах с ее участием. В частности, речь идет об управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, ДТП в Сходнице и оставлении места аварии.

Отдельно упоминается инцидент, который произошел 12 июня 2022 года в одном из отелей Львовской области. Согласно материалам дела, женщина нецензурно выражалась в адрес сотрудников заведения и приставала к ним. Следствие расценивало эти действия как нарушение общественного спокойствия и порядка.

Ранее OBOZ.UA сообщалось, что сегодня, 2 ноября, в селе Петропавловская Борщаговка в Киевской области якобы вооруженные люди удерживали около 40 человек в подвале частного дома, а один человек умер. Позже правоохранители опровергли информацию о незаконном удержании людей и гибели гражданина и объяснили ситуацию.