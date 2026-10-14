"Число обращений растет": Лубинец назвал регионы с наибольшим количеством жалоб на ТЦК

В Украине больше всего жалоб на нарушения во время мобилизации поступает из Днепропетровской, Одесской, Львовской и Закарпатской областей. Эти регионы уже не первый год остаются в числе лидеров по количеству обращений.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. По его мнению, одной из причин такой ситуации является отсутствие надлежащей реакции военного руководства на выявленные нарушения.

Почему жалобы на ТЦК не исчезают

Омбудсмен назвал эти области своеобразной "позорной четверкой", отметив, что они уже несколько лет подряд возглавляют список регионов по количеству жалоб. Отдельно он остановился на ситуации в Закарпатье.

"Из года в год мы видели, что там количество обращений растет. Мы связывали это с деятельностью лично руководителя областного ТЦК и СП", – заявил Лубинец.

Он добавил, что на основании собранных материалов, в частности переданных его ведомством, правоохранительные органы возбудили уголовные дела. Кроме того, в 2025 году СБУ провела обыск на рабочем месте фигуранта и обнаружила значительную сумму наличных в иностранной валюте.

"Мы тогда требовали, чтобы этого человека уволили. Человека уволили и, внимание, через два месяца восстановили на этой же должности, но с приставкой "временный исполняющий обязанности", – объяснил чиновник.

По его словам, решение о восстановлении должностного лица приняло тогдашнее руководство командования Сухопутных войск ВСУ.

Лубинец убежден, что отсутствие последовательных действий со стороны предыдущего руководства Министерства обороны и Сухопутных войск в ответ на выявленные нарушения способствовало тому, что проблемы с защитой прав граждан во время мобилизации до сих пор остаются нерешенными.

Как писал OBOZ.UA, ранее украинские правоохранители разоблачили должностных лиц территориальных центров комплектования (ТЦК), военно-медицинских комиссий (ВМК) и военных, причастных к схемам незаконного бронирования и исключения военнообязанных из учета. В результате некоторые главы ТЦК без каких-либо сбережений за год становились гривневыми миллионерами.