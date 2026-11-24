Кто из знаков зодиака не умеет решать конфликты

Согласно астрологическим трактовкам, сложнее всего улаживать конфликты Овнам, Стрельцам, Ракам, Тельцам, Львам, Скорпионам и Козерогам. Одни пытаются настоять на своем, другие прекращают разговор, едва слышат возражение.

Астролог Людмила Булгакова назвала Овна, Стрельца и Рака среди знаков, которым трудно вести спор. О том, почему Тельцу, Льву, Скорпиону и Козерогу сложно идти на компромисс в паре, пишет Мixnews.

Овен повышает голос, а Стрелец обижается

Овен воспринимает спор как соревнование. Вместо того чтобы привести доказательства и убедить собеседника, он горячится и пытается перекричать его. Если тот по-прежнему не соглашается, Овен может перейти к оскорблениям.

Стрелец вступает в дискуссию с азартом и рассчитывает, что собеседник сразу с ним согласится. Возражение расстраивает его: Стрелец воспринимает несогласие как признак того, что его не ценят, и перестает что-либо доказывать.

Рак избегает споров, а Телец ждет извинений

Рак старается не затрагивать темы, в которых его взгляды расходятся со взглядами собеседника. Он быстро замечает, когда другой человек придерживается иного мнения. Если же его сознательно втягивают в спор, Рак предпочитает промолчать.

Телец ценит близость и легко заводит друзей, но во время конфликта с партнером склонен замыкаться в себе. Вместо того чтобы вместе искать решение, он ждет, пока другой человек попросит прощения.

Лев, Скорпион и Козерог стремятся решать все сами

Лев дорожит близкими, но в отношениях стремится контролировать партнера. Во время разногласий он оставляет мало места для чужого мнения и может отвечать резко, когда партнер отстаивает свою позицию.

Скорпион настойчиво добивается желаемого и редко соглашается на компромисс. Уступка дается ему тяжело, хотя ради человека, который ему по-настоящему дорог, он способен сделать исключение.

Козерог убежден, что лучше партнера знает, что тому нужно. Когда их взгляды расходятся, он критикует идеи близкого человека и настаивает, чтобы тот согласился с его планом действий.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий