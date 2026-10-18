Блог | "Крестному отцу" УНР и борцу с украинофобией Сергею Ефремову — 150 лет!

Сегодня вспомним с добрым словом известного украинского государственного деятеля, одного из создателей Украинской Народной Республики и Украинской академии наук, литературоведа и публициста Сергея Александровича Ефремова (18 (6) октября 1876 г. – 31 марта 1939 г.)

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Всі, хто вивчав історію України добре знають про головні здобутки та заслуги сьогоднішнього ювіляра:

- активна громадська і державна діяльність задля утвердження української національної ідентичності;

- авторство НАЗВИ нашої держави в 1917 році – Українська Народна Республіка;

- наукова та організаційна робота в Українській академії наук на посадах віце-президента, голови Управи, очільника численних наукових комісій і товариств;

- підготовка та видання 10-томного академічного видання "Повного зібрання творів Тараса Шевченка (вийшло друком лише 3 і 4 томи);

- заарештований за організацію "контрреволюційної" Спілки визволення України та загинув у Володимирській вʼязниці .

Водночас, ми менше згадуємо про його громадську діяльність та публіцистику спрямовану проти російських та польських українофобів та україножерства. Між іншим, він один із перших почав використовувати термін УКРАЇНОФОБІЯ та УКРАЇНОЖЕРСТВО:

"Палкі націоналісти (російські) перейшли від слів до діла, од україножерних вигуків…до трощення шибок в українських редакціях, книгарнях та товариствах…

І це робили не тільки люде з громадського дна. Далеко гірше, що тактика маніфестацій по шибках переходить і поміж цілком, здавалося б, інтелігенті сфери. Згадаймо, напр., виступи варшавського студентства на тільки проти портрета українського поета (Шевченка), але й проти українського навіть борщу (якби "не мазепинський"!) – і ми зрозуміємо, який поступ робить УКРАЇНОЖЕРСТВО".

( Більше у статі Сергія Єфремова "Українське життя року 1912-го")

Ще більш актуальні й начасні оцінки Єфремовим ментальності російського більшовизму, який у всій своїй ганебній сутності показав себе у часи окупації Києва муравйовською ордою у 1918 році.

Низка статей Сергія Олександровича обʼєднана під назвою "Під обухом. Більшовики в Києві" більш жорстко й змістовно, у порівнянні з статтями Михайла Грушевського, демонструє всю огидну і невиліковну суть "воскреслого Хама" – тодішніх російських терористів, які кинулися знищувати незалежну Україну.

І найважливіше, що Олександр Єфремов доволі конкретно вказує на шляхи боротьби з українофобами та україножерством, як в Україні так і поза її межами, яку ще з часів УНР так по справжньому й не розпочали. Це й про захист нашої історії, утвердження української мови та культури, створення автокефальної церкви. Бо все це, ще в 1917-21 рр. було НА ЧАСІ. Остання спроба Сергія Єфремова здолати українофобство радянської доби припадає на період українізації у 20 роках. Хоча вже за кілька років стає очевидним, що загравання російських комуністів з українством – це теж не надовго.

Тому невипадково у "Щоденнику" Єфремова за вересень 1926 року читаємо:

"З новітнього фольклору.

Питання: "Чим різниться русскій язик од українського".

Відповідь: "Русскій язик до Києва доводить, а український з Києва виводить".

Тож 21 липня 1929 року в Києві Сергія Єфремова арештовують за створення Спілки визволення України, а після майже 10-річного перебування спочатку у політізоляторі, а потім у тюрьмі – він загине 10 березня 1939 року.

Але хочу закінчити цей допис оптимістичним фрагментом із статі "Перед нами", написаної Сергієм Єфремовим 9 лютого (27 січня) 1918 року:

"Пливем по морю пітьми. Але, як і колись, сяє попереду – не надія, а непохитна певність, що до свого берега допливемо і в свою землю обітовану увійдемо.

Подорожні пригоди, хоч би які страшні й криваві вони не були – то тільки епізоди і не їм, цим скороминущим епізодам, збить нам з нашої путі, яка стелеться, все ще перед нами.

ПЕРЕД НАМИ, а НЕ за НАМИ".

П.С. І не забуваємо, що Україну вже МИ мусимо очистити від УКРАЇНОФОБІВ та фанатів "ідеології РУССКОГО МІРА".

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