Облачно и мокрый снег: синоптики дали прогноз погоды на воскресенье, 22 ноября

В воскресенье, 22 ноября, в части регионов ожидается мокрый снег. Ночью он может пройти на востоке, днем – на западе и севере страны.

День будет облачным, а столбики термометров ночью опустятся ниже нуля. Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Прогноз погоды на воскресенье, 22 ноября

Синоптики отмечают, что день будет облачным с прояснениями.

Ночью на северо-востоке страны, днем в западных и северных областях – небольшой мокрый снег; на остальной территории – без существенных осадков.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 4° мороза, днем 0-5° тепла; на юге и юго-востоке страны ночью и днем 2-8° тепла.

Карта погоды

В Киеве и области также будет облачно с прояснениями.

Прогноз погоды на 22 ноября по территории Киевской области и г. Киева

Ночью – без существенных осадков, днем – небольшой мокрый снег

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла;

В Киеве ночью около 0°, днем 2-4° тепла.

Ранее OBOZ.UA опубликовал прогноз погоды в Киеве и области на следующие пять суток.

Ожидаются снег и морозы.