Облачно и мокрый снег: синоптики дали прогноз погоды на воскресенье, 22 ноября
Укргидрометцентр сделал прог...
Источник: Укргидрометцентр
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В воскресенье, 22 ноября, в части регионов ожидается мокрый снег. Ночью он может пройти на востоке, днем – на западе и севере страны.
День будет облачным, а столбики термометров ночью опустятся ниже нуля. Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.
Прогноз погоды на воскресенье, 22 ноября
Синоптики отмечают, что день будет облачным с прояснениями.
Ночью на северо-востоке страны, днем в западных и северных областях – небольшой мокрый снег; на остальной территории – без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях днем местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью от 2° тепла до 4° мороза, днем 0-5° тепла; на юге и юго-востоке страны ночью и днем 2-8° тепла.
Карта погоды
В Киеве и области также будет облачно с прояснениями.
Прогноз погоды на 22 ноября по территории Киевской области и г. Киева
Ночью – без существенных осадков, днем – небольшой мокрый снег
Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура по области ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла;
В Киеве ночью около 0°, днем 2-4° тепла.
Ранее OBOZ.UA опубликовал прогноз погоды в Киеве и области на следующие пять суток.
Ожидаются снег и морозы.
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