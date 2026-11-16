Парень покатался на коньках по замерзшему высокогорному озеру Бребенескул: как отреагировали в соцсетях. Видео

Украинец показал замерзший Бребенескул – самое высокогорное озеро нашей страны, расположенное на высоте 1801 метра над уровнем моря. Он покатался на коньках по прозрачному льду в окружении живописных вершин, но некоторые зрители обеспокоились, не навредит ли это Карпатам.

Эффектное видео биолог и путешественник Назарий Назарук опубликовал в Threads. Он рассказал, что 15 ноября водоем уже был покрыт льдом.

"Лед абсолютно тоненький. Там сантиметров, наверное, четыре, не больше. Но достаточно, чтобы выдержать мой вес", – сообщил Назарук.

Путешественник был поражен красотой этого места. "Давно мечтал покататься на коньках посреди озера Бребенескул. Наконец-то подвернулась возможность", – написал он в посте.

Украинский биолог взял в гор... Источник: Скриншот Threads @nazariy_nazaruk Развернуть

Пейзажи Бребенескула. Источник: Скриншот Threads @nazariy_nazaruk

Вода Бребенескула замерзла. Источник: Скриншот Threads @nazariy_nazaruk

Подпись к видео. Источник: Скриншот Threads @nazariy_nazaruk

Некоторые комментаторы спросили, не спровоцирует ли видео "массовое паломничество" туристов с коньками к украинским горным озерам, чья экосистема очень уязвима к внешнему воздействию.

"Лучше не публиковать такие посты, когда речь идет о возможном превращении высокогорного озера в каток", – поделился своим мнением один из пользователей соцсети.

Реакция пользователей Threads. Источник: Скриншот Threads @nazariy_nazaruk

"Не хочется быть занудой, но есть опасения, что это может превратиться в мейнстрим. А вообще – это опасно, лед может треснуть, и последствий может быть много и разных", – добавила другая пользовательница Threads.

Комментарии под видео. Источник: Скриншот Threads @nazariy_nazaruk

Украинцы поделились собствен... Источник: Скриншот Threads @nazariy_nazaruk Развернуть

Комментарии. Источник: Скриншот Threads @nazariy_nazaruk

Мнения разделились, и некоторые зрители признались, что хотели бы повторить опыт Назарука.

Значительная часть комментат... Источник: Скриншот Threads @nazariy_nazaruk Развернуть

Реакция украинцев. Источник: Скриншот Threads @nazariy_nazaruk

Некоторые интернет-комментаторы спросили у ИИ, может ли такое развлечение быть опасным.

Ответ искусственного интеллекта. Источник: Скриншот Telegram

Обсуждение видео в комментариях. Источник: Скриншот Telegram

Обсуждение видео в комментариях. Источник: Скриншот Telegram

Обсуждение видео в комментариях. Источник: Скриншот Telegram

Как писал OBOZ.UA, недавно Тячевская окружная прокуратура обратилась в суд с иском к Великобычковскому поселковому совету из-за отсутствия установленных границ озера Герешаска в Закарпатье. Правоохранители требуют признать бездействие совета противоправным и обязать его организовать необходимые работы, чтобы защитить территорию от джипинга.