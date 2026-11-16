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Парень покатался на коньках по замерзшему высокогорному озеру Бребенескул: как отреагировали в соцсетях. Видео

Дарья Дурова

Катание на коньках на горном озере.

Источник: коллаж из скриншотов Threads-видео

Украинец показал замерзший Бребенескул – самое высокогорное озеро нашей страны, расположенное на высоте 1801 метра над уровнем моря. Он покатался на коньках по прозрачному льду в окружении живописных вершин, но некоторые зрители обеспокоились, не навредит ли это Карпатам

Эффектное видео биолог и путешественник Назарий Назарук опубликовал в Threads. Он рассказал, что 15 ноября водоем уже был покрыт льдом.

"Лед абсолютно тоненький. Там сантиметров, наверное, четыре, не больше. Но достаточно, чтобы выдержать мой вес", – сообщил Назарук. 

Путешественник был поражен красотой этого места. "Давно мечтал покататься на коньках посреди озера Бребенескул. Наконец-то подвернулась возможность", – написал он в посте.

Украинский биолог взял в гор...

Источник: Скриншот Threads @nazariy_nazaruk

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Пейзажи Бребенескула.

Источник: Скриншот Threads @nazariy_nazaruk

Вода Бребенескула замерзла.

Источник: Скриншот Threads @nazariy_nazaruk

Подпись к видео.

Источник: Скриншот Threads @nazariy_nazaruk

Некоторые комментаторы спросили, не спровоцирует ли видео "массовое паломничество" туристов с коньками к украинским горным озерам, чья экосистема очень уязвима к внешнему воздействию.

"Лучше не публиковать такие посты, когда речь идет о возможном превращении высокогорного озера в каток", – поделился своим мнением один из пользователей соцсети.

Реакция пользователей Threads.

Источник: Скриншот Threads @nazariy_nazaruk

"Не хочется быть занудой, но есть опасения, что это может превратиться в мейнстрим. А вообще – это опасно, лед может треснуть, и последствий может быть много и разных", – добавила другая пользовательница Threads.

Комментарии под видео.

Источник: Скриншот Threads @nazariy_nazaruk

Украинцы поделились собствен...

Источник: Скриншот Threads @nazariy_nazaruk

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Комментарии.

Источник: Скриншот Threads @nazariy_nazaruk

Мнения разделились, и некоторые зрители признались, что хотели бы повторить опыт Назарука.

Значительная часть комментат...

Источник: Скриншот Threads @nazariy_nazaruk

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Реакция украинцев.

Источник: Скриншот Threads @nazariy_nazaruk

Некоторые интернет-комментаторы спросили у ИИ, может ли такое развлечение быть опасным. 

Ответ искусственного интеллекта.

Источник: Скриншот Telegram

Обсуждение видео в комментариях.

Источник: Скриншот Telegram

Обсуждение видео в комментариях.

Источник: Скриншот Telegram

Обсуждение видео в комментариях.

Источник: Скриншот Telegram

Как писал OBOZ.UA, недавно Тячевская окружная прокуратура обратилась в суд с иском к Великобычковскому поселковому совету из-за отсутствия установленных границ озера Герешаска в Закарпатье. Правоохранители требуют признать бездействие совета противоправным и обязать его организовать необходимые работы, чтобы защитить территорию от джипинга.

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