Казначейство заблокировало более 1 млрд грн: во Львове из-за невыплаты зарплаты начали увольняться дворники

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в городе начинают увольняться дворники, поскольку они не получают зарплату. Причина в том, что Государственное казначейство не производит выплаты.

Об этом пишет "Суспільне Львів" со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового.

"Львовские дворники начинают увольняться с работы, потому что не получают заработную плату. И причина не в том, что у города нет денег. Они есть, но Государственное казначейство до сих пор не производит выплаты", – говорится в сообщении.

По словам Садового, по состоянию на 19 октября заблокировано более 1 миллиарда 86 миллионов гривен по нескольким критически важным направлениям, среди которых:

158 миллионов гривен – это средства на работу общественного транспорта, в частности зарплаты водителей трамваев, троллейбусов и автобусов, а также топливо.

17,9 миллиона гривен – это зарплаты дворников.

1 миллион 218 тысяч гривен – это финансирование социальных перевозок.

"Отдельная проблема – финансирование социальных перевозок. Задолженность составляет 1 миллион 218 тысяч гривен. Эта услуга особенно важна для людей с инвалидностью, в частности тех, кто проживает в городских приютах. Специализированный транспорт помогает им добраться до медицинских учреждений, пройти обследование, получить необходимые услуги. Из-за блокировки платежей под угрозой оказывается возможность обеспечивать такие перевозки", – пояснил мэр Львова.

Андрей Садовый подчеркнул, что деньги есть на счетах города, но казначейство не дает возможности ими воспользоваться.

"Обращаюсь к правительству: разблокируйте платежи, которые имеют критическое значение для жизнедеятельности города. Ведь за каждой такой цифрой стоят конкретные люди, их семьи и нормальная работа Львова", – добавил Садовый.

Позже в эфире "Суспільне Студія" Андрей Садовый уточнил, что по каждому коммунальному предприятию подано по несколько заявлений об увольнении.

"То есть на каждое ЛКП приходится по одному, двум, трем заявлениям. Пока что мы просим людей, убеждаем их, что все будет хорошо, ситуация наладится", – говорит он.

И добавил, что с некоторыми платежами можно подождать, но заработная плата – не из их числа.

"Только что поступила информация, что, якобы, все те платежки, которые у нас лежат в казначействе до 21 сентября, могут быть оплачены. Я еще не получил окончательного подтверждения, но динамика немного есть. Но если взять 21 сентября и сегодня, это снова месяц, в течение которого все стоит на месте, понимаете? И нет никакой гарантии. Если бы было принято какое-то постановление правительства, гарантирующее выплату заработной платы в первую очередь, тогда проблем бы не было", – говорит городской голова.

Вечером 19 октября Андрей Садовый подтвердил, что Государственное казначейство начало проводить заблокированные платежи Львова. Речь идет об оплатах, поданных до 21 сентября.

Что известно о ситуации с казначейством

Впервые о возможных задержках с выплатой зарплат коммунальщикам во Львове заговорили в начале октября. Тогда в пресс-службе Львовского городского совета сообщили, что Государственная казначейская служба Украины приостановила проведение части расчетов города и некоторых коммунальных предприятий. В частности, за газ для "Львовтеплоэнерго" и платежи, необходимые для дальнейшей выплаты зарплат дворникам и водителям трамваев и троллейбусов.

Тогда Львовский горсовет направил официальное обращение к премьер-министру Украины, а также проинформировал профильных министров о необходимости разблокирования платежей.

6 октября заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко сообщил "Суспильному", что проблема с проведением платежей возникла не только во Львове, но и в других городах.

7 октября мэр Львова Садовый заявил, что решил на данный момент отказаться от своей заработной платы. Такое же заявление обнародовал и.о. председателя Львовского областного совета Холод.

Председатель правительства Сергей Корецкий на своей странице в Facebook написал, что причиной такой ситуации является вынужденный режим жесткой экономии. А также добавил, что правительство делает все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить необходимые расходы.

По словам Андрея Садового, по состоянию на 9 октября невыплаченными оставались 2300 платежей на общую сумму более 970 миллионов.

13 октября депутаты Львовского областного совета обратились в Кабинет министров Украины и в Верховную Раду с просьбой о немедленном полноценном возобновлении казначейских платежей для нужд местного самоуправления.

15 октября во Львове частные перевозчики предупредили о возможной приостановке работы отдельных городских автобусных маршрутов из-за задержки казначейских платежей.

Кроме того, из-за невыполненных казначейством платежей центр социальных услуг "Джерело" может остаться без средств на продукты и топливо. Там оказывают услуги бездомным, людям с инвалидностью, женщинам, пострадавшим от домашнего насилия, и другим уязвимым категориям населения. Руководство центра называет ситуацию критической.