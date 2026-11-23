Картофель для пюре может испортить оливье: как выбрать картофель, который не будет разваливаться

Для оливье берите лучше всего брать картофель с плотной мякотью: ищите на упаковке отметку "для салатов" или кулинарный тип A или AB. Такие клубни хорошо держат форму после варки, поэтому их легче нарезать ровными кубиками.

Какой картофель выбрать для салата

Редакция FoodOboz делится полезными советами от кулинаров, какой картофель нужно выбрать для оливье, который не превратит салат в кашу.

Что искать на упаковке картофеля

Если производитель указывает кулинарный тип, буква A обозначает плотный картофель, который почти не разваривается. AB – промежуточный тип между плотным салатным картофелем и универсальным. Универсальный тип B тоже подойдет, если снять клубни с огня, как только они станут мягкими внутри.

Если букв нет, ориентируйтесь на словесные пометки: "не разваривается" или "держит форму". Упаковку с надписями "для пюре" или "рассыпчатый" лучше оставить для гарнира. По цвету кожуры рассыпчатость надежно не определить, поэтому при покупке картофеля на развес полезнее узнать, как он ведет себя при варке.

Как сварить клубни, чтобы они остались целыми

Подберите клубни примерно одинакового размера и варите их целиком, в кожуре. Тогда они сварятся примерно одновременно: не придется оставлять мелкие клубни в воде, пока довариваются крупные.

Проверьте готовность тонким ножом: он должен легко входить до середины клубня. Как только картофель сварится, слейте воду и разложите клубни в один слой на широкой тарелке. Так пар будет свободно выходить, а картофель остынет быстрее, чем в глубокой кастрюле под крышкой.

Картофель для блюда. Источник: Сгенерировано ИИ/OBOZ.UA

Как охладить картофель перед нарезкой

Когда клубни перестанут парить, поставьте их в холодильник и дайте остыть до середины. Не спешите нарезать, если кожура уже прохладная, а мякоть внутри еще теплая: теплый картофель мягче и легче мнется под ножом.

Охлажденные клубни очистите и нарежьте острым ножом: сначала ломтиками, затем полосками и кубиками. Осторожно перемешивайте картофель с остальными ингредиентами, поднимая их ложкой со дна миски, чтобы не раздавить кусочки.

Картофель для салатов

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