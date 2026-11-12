Капустин Яр-1, Красноярск-26: почему в СССР были города с цифрами в названии

На старых советских конвертах можно было увидеть необычные адреса: Арзамас-16, Челябинск-65, Красноярск-26, Капустин Яр-1. На первый взгляд могло показаться, что это почтовые отделения крупных городов СССР, однако такое впечатление обманчиво.

На самом деле за такими обозначениями скрывались целые населенные пункты, которых часто не было на обычных картах. У них были собственные жилые кварталы, школы, больницы, магазины и даже кинотеатры, но их истинное назначение и местоположение держали в секрете. Что это были за города и почему их так странно обозначали, выяснял OBOZ.UA.

Секретные объекты

"Пронумерованные" города начали появляться в Союзе после Второй мировой войны, когда страна активно развивала атомную промышленность и создавала ядерное оружие. Для этого строили секретные заводы, научно-исследовательские институты и военные объекты. А рядом с ними вырастали поселения для тысяч инженеров, ученых, рабочих и военных, которые работали в этих закрытых учреждениях. Поскольку разглашать местоположение таких предприятий было опасно, населенные пункты получали условные названия и почтовые адреса.

Формировали их так: к названию уже известного существующего города добавляли цифры, словно это было какое-то почтовое отделение в его пределах, хотя на самом деле секретный населенный пункт мог располагаться за десятки или даже сотни километров от него. Эти числа не означали количество предприятий или порядковый номер города в каком-либо списке. Они были частью системы условной адресации. При этом в закрытых документах населенный пункт мог иметь совершенно другое официальное название. Так что фактически один город существовал под двумя именами: настоящим, о котором знали лишь ограниченный круг людей, и секретным, которое использовали в переписке и документах.

Со временем такие населенные пункты получили статус закрытых административно-территориальных образований – ЗАТО. Ограничения касались не только информации о местных предприятиях, но и всего города. Попасть туда посторонним было непросто: для въезда требовалось специальное разрешение, в том числе и тем, кто хотел навестить родственников.

Какие города скрывались за цифрами

Одним из самых известных примеров был Арзамас-16 – нынешний Саров. В 1946 году здесь разместили конструкторское бюро КБ-11, где разрабатывали первую советскую атомную бомбу. Ее испытали 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне. Сам населенный пункт в 1954 году официально получил название Кремлев, однако в открытой переписке продолжали использовать условные адреса. Сначала это был Арзамас-75, а с 1966 года – Арзамас-16. Лишь в августе 1995-го городу вернули название Саров.

Другой пример – Челябинск-65, ныне известный как Озерск. Его начали строить в конце 1945 года возле будущего комбината №817, позднее названного "Маяк". Здесь производили плутоний для советской ядерной программы. Сначала город называли Челябинском-40, а местные жители – просто "сороковкой". В 1965 году почтовые отделения получили новые номера, из-за чего привычное обозначение сменилось на Челябинск-65. Название Озерск открыто начали использовать лишь в 1994 году.

В той же области существовал еще один секретный населенный пункт – Челябинск-70, нынешний Снежинск. Его начали строить в 1955 году для работников второго советского центра по разработке ядерных боезарядов. Сначала город фигурировал в документах как Касли-2, затем – Челябинск-50, а с 1967 года получил обозначение Челябинск-70. Так в одной области одновременно существовали два закрытых города, в названиях которых фигурировал Челябинск.

Цифры использовали и для обозначения населенных пунктов, связанных с другими военными и научными объектами. Например, Капустин Яр-1 – это нынешний Знаменск, рядом с которым с 1946 года действовал ракетный полигон. Красноярск-26 сегодня называется Железногорском. Там расположен секретный комбинат по производству плутония. А в Красноярске-45, который теперь называется Зеленогорском, производили обогащенный уран. Существовали также Загорск-6 и Загорск-7, связанные с научными учреждениями, изучавшими опасные вирусы и средства противодействия им.

Секретные города были и на территории Украины. Среди них – Макаров-1, где, согласно данным, приведенным в одном из материалов, хранили и обслуживали ядерные боеголовки, а также Ивано-Франковск-16 – объект, который использовали как центральную базу хранения ядерных боеприпасов. Такие населенные пункты имели собственную инфраструктуру, но их настоящее предназначение скрывали даже от большинства граждан страны.

Как жили в закрытых городах

Несмотря на строгий режим, за огражденными периметрами продолжалась обычная городская жизнь. Там работали детские сады, школы, больницы, магазины, учреждения культуры. При этом условия зависели от времени основания города и его назначения. Первые строители некоторых поселений жили в бараках и временных помещениях, тогда как позднее работники секретных предприятий могли рассчитывать на значительно более комфортный быт.

Жители закрытых городов нередко получали повышенные зарплаты и имели доступ к товарам, которые в других регионах СССР были дефицитными. В местных магазинах можно было найти продукты и вещи, за которыми остальная страна стояла в очередях. Однако за такие преимущества приходилось расплачиваться ограничениями: контролем передвижения, сложностями с поездками и строгими обязательствами не разглашать информацию о работе и месте проживания.

После распада Советского Союза часть секретных названий стала достоянием общественности, а города постепенно вернулись к привычным именам. В 1992 году в России приняли закон о ЗАТО, однако режимные ограничения во многих населенных пунктах сохранились. Некоторые из них остаются закрытыми и сегодня.

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